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Сдается в печать новый выпуск научно-технического журнала «Трубопроводная арматура и оборудование» №3(90).

08 июня, 2017 12

Первые ТОП-10 заголовков в июньском номере журнала:

25 лет заводу «Маршал». Юбилей ведущего производителя трубопроводной арматуры;

ООО «БИРС Арматура» – новое предприятие в группе компаний «БИРС» для производства трубопроводной арматуры;

 

ООО «АСТИМА»: разработка и производство регулирующей и специальной трубопроводной арматуры»;

 

АЛСО: российский завод входит в группу лидеров рынка шаровой арматуры в 2017 году;

 

ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩАЯ АРМАТУРА ПРОИЗВОДСТВА СП «ТЕРМОБРЕСТ» ДЛЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ;

 

Компания ZETKAMA (Польша): Исследование влияния конструкторско-эксплуатационных факторов на работоспособность запорных клапанов с электромагнитным приводом

 

Пути повышения конкурентоспособности предприятий в условиях кризиса;

 

Завод «Промэнерго»: оценка нововведений в ГОСТ 33259-2015 с точки зрения российского производителя фланцев. Комментарии и отзывы к статье Дениса Спирина;

 

Целлюлозно-бумажные предприятия: рациональное использование свежей воды и улучшение качества поверхностных водных объектов;

 

Качественные запорно-регулирующие клапаны для систем водо- и теплоснабжения;

 

Михаил Кауфман: Крушение машиностроения в СССР;

 

ООО «ЗДТ «РЕКОМ» разработал Технические Условия на прокладки овального сечения.


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