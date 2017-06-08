Сдается в печать новый выпуск научно-технического журнала «Трубопроводная арматура и оборудование» №3(90).

Первые ТОП-10 заголовков в июньском номере журнала:
25 лет заводу «Маршал». Юбилей ведущего производителя трубопроводной арматуры;
ООО «БИРС Арматура» – новое предприятие в группе компаний «БИРС» для производства трубопроводной арматуры;
ООО «АСТИМА»: разработка и производство регулирующей и специальной трубопроводной арматуры»;
АЛСО: российский завод входит в группу лидеров рынка шаровой арматуры в 2017 году;
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩАЯ АРМАТУРА ПРОИЗВОДСТВА СП «ТЕРМОБРЕСТ» ДЛЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ;
Компания ZETKAMA (Польша): Исследование влияния конструкторско-эксплуатационных факторов на работоспособность запорных клапанов с электромагнитным приводом
Пути повышения конкурентоспособности предприятий в условиях кризиса;
Завод «Промэнерго»: оценка нововведений в ГОСТ 33259-2015 с точки зрения российского производителя фланцев. Комментарии и отзывы к статье Дениса Спирина;
Целлюлозно-бумажные предприятия: рациональное использование свежей воды и улучшение качества поверхностных водных объектов;
Качественные запорно-регулирующие клапаны для систем водо- и теплоснабжения;
Михаил Кауфман: Крушение машиностроения в СССР;
ООО «ЗДТ «РЕКОМ» разработал Технические Условия на прокладки овального сечения.