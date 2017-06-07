МК «Сплав» расширяет производственную площадку

Как сообщает пресс-службы компании, до конца года в Новгородской области машиностроительная корпорация «Сплав» построит новый цех по производству крупногабаритных металлоконструкций. В строительство производственного участка планируется инвестировать порядка 100 миллионов рублей. Договоренность о совместной реализации масштабного проекта была достигнута в ходе переговоров, состоявшихся в рамках Петербургского международного экономического форума между главой Новгородской области Андреем Никитиным и генеральным директором Корпорации «Сплав» Александром Сидоренко.

Сергей Карасев, зам.генерального директора Корпорации «Сплав», рассказывает: «Новый цех будет ориентирован на производство продукции для крупнейших предприятий отечественной энергетической и нефтегазовой сферы – концерна «Росэнергоатом», «Газпрома», компании «Транснефть» и др. Смотровые колодцы для нефтегазовых трубопроводов, различные виды нестандартного емкостного оборудования, теплообменники и так далее – это весьма габаритные изделия длиной до 5 м и весом до 4-5 тонн, для производства которых мы и создаем отдельный специализированный цех. За основу берем наше старое производственное помещение, не востребованное долгое время, которое мы полностью модернизируем и оснастим самым современным оборудованием. В новом цехе будет реализована полная производственная цепочка, от заготовки, сварочных работ, дробеструйной обработки и покраски до технического контроля и отгрузки продукции потребителю. Масштаб строительных работ предстоит большой, включая подготовку здания, возведение отдельной комплектно-трансформаторной подстанции для обеспечения цеха электроэнергией, создание комфортных бытовых условий для работников, включая душевые комнаты и раздевалки, строительство теплых переходов из нового цеха в основные производственные помещения и собственно установку всего необходимого производственного оборудования, включая сварочные посты, дробеструйную и покрасочную камеры».

Реализация данного инвестиционного проекта позволит корпорации «Сплав» создать для жителей области порядка 30 новых рабочих мест. Введение нового цеха в эксплуатацию запланировано на IV квартал 2017 года.

МК «Сплав» – один из ведущих поставщиков трубопроводной арматуры и оборудования для АЭС. Оборудование и трубопроводная арматура, произведенные на площадках предприятия, установлены на всех энергоблоках АЭС в России, а также на АЭС за рубежом, построенным по российским проектам. Корпорация «Сплав» поставляет оборудование и трубопроводную арматуру как на действующие АЭС, так и на строящиеся блоки в России и за рубежом. Предприятие имеет широкий ассортимент продукции и огромный список партнеров.

По материалам пресс-службы ЗАО «Корпорация Сплав»



