«АБС ЗЭиМ Автоматизация» вывела на рынок огнестойкое исполнение электроприводов

В конце 2016 года образец интеллектуального электропривода с электронным блоком управления КИМ во взрывозащищенном исполнении со съемной термоизоляцией успешно прошел испытания в аккредитованном испытательном центре на огнестойкость согласно требованиям СТО Газпром 2-4.1-212-2008 «Общие технические требования к трубопроводной арматуре, поставляемой на объекты ПАО «Газпром»». Методика испытаний согласно ГОСТ 30247.0-94 «Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования» и СТ ЦКБА 001-2003 «Арматура трубопроводная. Общие требования к проведению испытаний на огнестойкость».

Интеллектуальный электропривод в огнезащитной термоизоляции обеспечил работоспособность при огневом углеводородном воздействии температурой 750-1000°С в течение 30 минут (в условиях пожара). В процессе испытаний через каждые 10 минут контролировалась работоспособность электропривода путем выполнения тестовых циклов «ОТКРЫТЬ» – «ЗАКРЫТЬ» с пульта дистанционного управления электроприводом при номинальной нагрузке.

Данные испытания проводились в рамках проведения работ по включению электроприводов предприятия группы компаний «АБС Электро» – ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» во взрывозащищенном исполнении по ЯЛБИ.421321.117ТУ и ЯЛБИ.421321.045ТУ в Реестр оборудования ПАО «Газпром». Разработка новых взрывозащищенных электроприводов в огнестойком исполнении позволяет расширить область применения продукции на объектах нефтегазовой отрасли, том числе в системах пожаробезопастности, где требуется надежное функционирование оборудования в условиях пожара или других термических воздействий. В I первом квартале 2017 г. 308 Департамент ПАО «Газпром» согласовал технические условия на механизмы ЯЛБИ.421321.117ТУ и приводы ЯЛБИ.421321.045ТУ для промышленного применения продукции ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» на объектах ПАО «Газпром».

ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» разрабатывает и внедряет «под ключ» различные автоматизированные системы управления технологическими процессами, а также изготавливает широкую номенклатуру средств автоматизации для систем промышленной автоматики. В номенклатуру предприятия входят: электрические механизмы и приводы (МЭО, МЭОФ, КСАТО, МЭМ, ПЭМ, МЭП, МЭПК); энергетическая арматура; промышленные контроллеры (КРОСС-500, Ремиконт Р-130ISа); приборы контроля и регулирования технологических процессов (ПБР-3И, ПБР-2И); низковольтные комплектные устройства (НКУ); средства измерения и автоматизации технологических объектов (расходомеры); инжиниринг (АСУ ТП, АСОДУ, АСКУЭР, КША); комплектные токопроводы и шинопроводы (ТЗК, ТЗКР, ТЗМПЭ, ТЭНЕ, ШЗК); услуги по производству гальванических и лакокрасочных покрытий.

По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»