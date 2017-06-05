KSB представляет новый компактный насос высокого давления

В конце апреля 2017 года компания KSB AG (Франкенталь, Германия) расширила ассортимент своих насосов высокого давления серии Movitec. Movitec H (S) I – компактный насос высокого давления горизонтальной установки.

Его всасывающий и напорный патрубки стандартно расположены под углом 90 градусов, что характерно для многих центробежных насосов. Напорный патрубок может выводиться слева, справа или снизу. Такая конфигурация позволяет поставщикам модульных систем (OEM-производителям) и монтажным организациям большую вариативность использования этих универсальных высокоэффективных насосов. Они идеально подходят для таких применений, как водоснабжение, водоподготовка, подача охлаждающей воды, подача питательной воды котла и повышение давления. Все детали, контактирующие с водой, изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.

Как и другие члены семейства Movitec, насосы новой серии H (S) I имеют многоступенчатую конструкцию гидравлики и оптимизированные рабочие колеса. Это делает их особенно экономичными в плане энергопотребления. Легко заменяемые картриджные торцовые уплотнения облегчают техническое обслуживание. Они доступны в широком спектре материальных исполнений, что позволяет сделать оптимальный выбор уплотнения для конкретного применения.

Новые насосы будут выпускаться в пяти типоразмерах с различным количеством ступеней. Максимальная подача составляет 26 м3 / ч, а максимальный напор – 195 метров. Температурный диапазон перекачиваемой жидкости - от -20 ° C и +140 ° C. По запросу насос может оснащаться высокоэффективным двигателем SuPremE класса энергоэффективности IE5.

Концерн KSB специализируется на изготовлении насосов, арматуры и комплексных систем в области инженерного обеспечения зданий, промышленности, водного хозяйства, в энергетике и горно-шахтном хозяйстве. Во всех сегментах концерн предлагает обширное сервисное обслуживание и производит комплексные гидравлические системы для транспортировки практически любых сред и отвода стоков.

По материалам пресс-службы ООО «КСБ»



