Специалисты ЗДТ «РЕКОМ» разработали Технические Условия на прокладки овального сечения

ООО «Завод деталей трубопроводов «РЕКОМ» производит прокладки овального сечения (ПОС) с 1995 г. За этот более чем двадцатилетний период накоплен значительный опыт, основанный на сотрудничестве с проектировщиками и потребителями в различных отраслях промышленности. Результаты анализа этой работы и были учтены при разработке новых ТУ 3799-019-31049454-2017. Данные ТУ разработаны в расширение ГОСТ Р 53561 и ОСТ 26.260.461 и позволяют производить и заказывать ПОС по одному единому документу, что значительно упрощает выбор при заказе и производстве. Ниже приведены основные отличия ТУ от указанных стандартов.

В сравнении с ГОСТ Р 53561 и ОСТ 26.260.461:

- значительно расширен перечень применяемых марок сталей как российского, так и зарубежного производства;

- указаны абсолютные предельные значения твердости для каждой марки стали (в ГОСТ Р и ОСТ указано только требование о значении твердости ПОС ниже твердости фланца, что при заказе ПОС отдельно без фланцев дает возможность поставлять ПОС любой (!) твердости без нарушения стандарта);

- четко прописаны требования к ПОС, имеющие сварные швы;

- четко прописаны требования к термообработке;

- четко прописаны требования к маркировке;

- указаны значения массы для каждого типа ПОС (в ГОСТ Р отсутствует);

- ПОС для разных давлений, но имеющие полностью одинаковые размеры (например, DN 250 PN 6.3МПа и 10.0МПа), объединены (в ГОСТ Р и ОСТ они имеют различное обозначение и маркировку);

- дана форма заказа для исключения возможной ошибки.

В сравнении с американским стандартом ASME B 16.20:

- предусмотрен перечень применяемых марок сталей российского производства, что крайне важно при импортозамещении;

- четко прописаны все требования к технологии изготовления, приемке, маркировке ПОС в одном документе.

Завод поддерживает складской запас наиболее востребованных типоразмеров прокладок овального сечения, которые могут быть поставлены потребителям в сжатые сроки. Срок производства под заказ составляет, как правило, 25 – 45 дней. В настоящее время

заканчивается разработка Технических условий на прокладки восьмиугольного сечения и заглушки плоские и поворотные для фланцев. Заказчики и проектные организации могут обратиться за необходимой информацией по ТУ по электронной почте: aleksandrov@zavod-rekom.ru.

Завод деталей трубопроводов «РЕКОМ» – специализированное машиностроительное предприятие по производству фланцев по российским и зарубежным стандартам, стальных отводов, переходов, тройников, эллиптических заглушек. На предприятии серийно выпускаются опоры трубопроводов, фланцевый и строительный крепёж, прокладки овального и восьмиугольного сечения. Завод осуществляет производство и комплексные поставки трубопроводной арматуры: стальных задвижек, кранов шаровых, затворов дисковых.

По материалам отдела маркетинга ООО «Завод деталей трубопроводов «РЕКОМ»



