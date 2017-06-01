НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВИНКУ

На днях специалисты научно-производственного объединения «ГАКС-АРМСЕРВИС» представили новую разработку – пневмоуправляемую насосную станцию ГАКС-Д-5-50/24РП со встроенной электронной измерительной регистрирующей системой «СЕЙТРОНИК СИР-ПГ-300».

Назначение данного изделия – создание и автоматическое поддержание давления при проведении гидравлических и пневматических испытаний трубопроводной арматуры на испытательных стендах. Электронная система «СЕЙТРОНИК СИР-ПГ-300» контролирует давление на входе и выходе пневмоуправляемой насосной станции, регистрирует параметры при испытаниях арматуры на прочность и герметичность затвора, а также обеспечивает вывод протоколов с результатами испытаний на сенсорную панель и архивирование результатов испытаний в электронном виде. Применяемые методы контроля испытаний:

– герметичность затвора при испытании водой (по объему утечек согласно ГОСТ 9544);

– герметичность затвора при испытании воздухом (по объему утечек согласно ГОСТ 9544);

– манометрический (по показаниям электронных приборов).

Научно-производственное объединение «ГАКС-АРМСЕРВИС» было создано в 1992 и является членом, а с 2000 года головной организацией Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей (НПАА) по вопросам технологии производства, ремонта трубопроводной арматуры, а также созданию научно-технической документации. В 2006 году предприятие вошло в состав Российского Союза Нефтегазостроителей (РОССНГС), а в 2015 возглавило комитет ТПП по импортозамещению. «ГАКС-АРМСЕРВИС» разрабатывает, выпускает и поставляет:

● Оборудование для производства, ремонта и испытаний трубопроводной арматуры;

● Оборудование для ремонта, обслуживания и строительства трубопроводов;

● Испытательные стенды и комплексы для нефтепромыслового, устьевого и противовыбросового оборудования;

● Оборудование для освидетельствования газовых баллонов;

● Метрологическое оборудование для измерения шероховатости, линейных, угловых размеров и показателей качества поверхностей;

●Справочно-информационное обеспечение и обучающая литература, с описанием процессов проектирования, производства, эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов трубопроводной арматуры.

По материалам пресс-службы ООО НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»



