30 мая на Курганском заводе «Курганспецарматура» произошла авария. Погибло 2 человека во время стендовых испытаний.

30 мая на Курганском заводе «Курганспецарматура» на улице Достоевского произошла авария, в результате которой погибли два человека. Трагедия произошла при проведении испытательных работ по герметичности отремонтированной арматуры. Сорвало крышку, находившуюся под давлением. Металлический диск (крышка корпуса) задел двоих работников, проводивших испытания. Как пишут в службах технического надзора региона, рабочие при испытаниях арматуры грубо нарушили технику безопасности: «Инцидент произошел при пневмоиспытаниях, в ходе которых рабочие недостаточно крепко закрепили крышку на корпусе арматуры. В результате ее сорвало». В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Курганской области уточняют, что при проведении испытательных работ по герметичности отремонтированной запорной арматуры диаметром около 80 см сорвало крышку, которая находилась под давлением.

На «Курганспецарматуре» также сообщили, что на территории завода произошел взрыв. По данным пресс-службы МЧС РФ по Курганской области, информация об инциденте поступила в 12:40. На место ЧП выехали специалисты МЧС — 13 человек и пять единиц техники. В их числе пожарно-спасательная часть №6, служба пожаротушения, спасатели областной поисково-спасательной службы, оперативная группа. Факт горения в испытательном цехе завода не подтвердился. Разрушения здания также нет.

Сотрудники СУ СКР по Курганской области организовали доследственную проверку по факту взрыва на территории ЗАО «Курганспецарматура». В результате ЧП погибло 2 человека. Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел 30 мая 2017 года в Кургане.

Источники:

http://www.5-tv.ru/news/131186/;

https://newinform.com/60422-sotrudniki-zavoda-kurganspecarmatura-pogibli-pri-provedenii-ispytanii

http://www.cmk1.ru/dvoe-rabochix-pogibli-vo-vremya-ispytanij-na-armaturnom-zavode-v-kurgane/

ЗАО «Курганспецарматура» – арматурный завод, начал работу в 2009 году. Основной деятельностью завода является конструирование и изготовление арматуры специального назначения и оборудования для атомной энергетики, тепловой энергетики, химической и нефтехимической отрасли, нефтегазового комплекса, металлургии. Ген. директор - В.В.Макаров, президент НПАА. Завод входит в Группу компаний "Энергомашкомплект". Курганспецармаутра - новейший завод с современным обрабатывающем оборудованием и один из лучших в отрасли. Выражаем соболезнования всем родственникам и сотрудникам предприятия.



