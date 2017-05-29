Новинка в номенклатуре продукции «АСТИМА»

Компания «АСТИМА» представляет вниманию потребителей новую линейку продукции собственного производства – сепараторы пара и сжатого воздуха АСТА серии С25. Сепараторы пара необходимы для нормальной работы паровых систем, в которых требуется осуществлять отвод конденсата, а именно удалять из паропровода влагу, присутствующую в виде пароконденсатной взвеси. Выпускаемые предприятием сепараторы обеспечивают степень сухости порядка 98 %, благодаря чему потребитель получает качественный пар с требуемым теплосодержанием, а трубопроводы и арматура не будут разрушаться вследствие эрозионного износа.

Cепараторы АСТА серии С25 предназначены для удаления влаги из трубопроводов насыщенного водяного пара, а также из систем сжатого воздуха. Взвешенные водяные частицы удаляются за счет резкого изменения направления потока рабочей среды. Присоединение сепаратора С25 фланцевое, приварное или резьбовое. Типоразмерный ряд сепараторов АСТА серия С25 – DN15…DN300. В стандартном исполнении сепараторы выпускаются номинальным давлением PN25.

Производственно-торговая компания «АСТИМА» специализируется на разработке и изготовлении регулирующих клапанов АСТА, а также, являясь участником внешнеэкономической деятельности, осуществляет прямые поставки европейской трубопроводной арматуры и оборудования для различных отраслей промышленности. Специалисты компании обладают многолетним опытом и оказывают качественную техническую поддержку как собственной, так и поставляемой из Европы продукции. Номенклатура компании включает в себя основные и дополнительные направления: регулирующие клапаны для промышленных сред, так и для простых применений (водоснабжение, теплоснабжение, пар), оборудование для пароконденсатных систем, промышленная запорная арматура для промышленных сред (нефтепродукты, агрессивные и абразивные среды).

По материалам пресс-службы ООО «АСТИМА»



