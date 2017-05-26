Компания «НОРМДОКС» провела ХI Международный семинар по стандартизации в Петербурге

С 22 по 24 мая 2017 года в петербургском Parklane Hotel прошел ХI Международный семинар по стандартизации, информационным партнером которого стал журнал ТПА. В семинаре приняли участие представители международных и зарубежных организаций по стандартизации и компаний разработчиков, а также представители российских органов по стандартизации. Всего за 3 дня работы мероприятие посетили 165 специалистов, которым была предоставлена уникальная возможность прослушать 25 докладов представителей компаний ASTM, ISO, API, IEC, ASME, SAE International, SFS, Стандартинформ и Нормдокс.



22 мая 2017 года выступили международные организации по стандартизации:



1. Nicolas Fleury, заместитель генерального секретаря ISO – Международной организации по стандартизации;



2. Guilaine Fournet, руководитель отдела продаж и развития IEC – Международной электротехнической комиссии.



22-23 мая 2017 года доклады представили зарубежные организации-разработчики и дистрибьюторы стандартов:



1. Lakshmy Mahon, директор сектора глобального предоставления услуг API – Американского института нефти;



2. John Pace, вице-президент по маркетингу и публикациям АSТМ International и



3. James S Thomas, помощник вице-президента по маркетингу и публикациям АSТМ International – Американского общества по испытанию материалов;



4. Christopher Mahler, менеджер по развитию бизнеса ASME – Американского общества инженеров-механиков;



5. Michael Thompson, директор группы аэрокосмической продукции, Aerospace Product Group и



6. Amy Shreckengost, менеджер по каналам продаж и корпоративным продажам SAE International – Общества автомобильных инженеров;



7. Pirjetta Laine, глава отдела макетинга SFS - Ассоциации финских стандартов;



8. Станислав Ким, Генеральный директор, Нормдокс;



9. Кочетова Лилия, Коммерческий директор, Нормдокс;



10. Гайфутдинов Рустем, Руководитель проектного отдела, Нормдокс;



11. Валерия Нурмухамедова, Менеджер по работе с клиентами, Нормдокс.



24 мая выступили представители российских организаций:



1. Вячеслав Витушкин, и.о. Генерального директора Стандартинформ – Головной организации по информации в области технического регулирования и метрологии;



2. Александр Барков, зам. генерального директора Стандартинформ;



3. Юлия Туфанова, начальник международного отдела Стандартинформ;



4. Лариса Лунгул, юридический департамент, Нормдокс;



5. Людмила Подкорытова, Исполнительный директор, Нормдокс.



Как отмечают организаторы, представители международных и зарубежных организаций по стандартизации и компаний-разработчиков осветили вопросы разработки стандартов, особенностей и ограничения, связанных с их применением (использование в рамках санкционных политик зарубежных стран), вариантов приобретения (в том числе ограничений на приобретение, а также особенностей приобретения через конкурсные процедуры), о переводах и их



эквивалентности оригиналам, дополнительных услугах и сервисах, лицензирования и сертификации, о последних изменениях в политике компаний и многое другое.



Представители российских органов по стандартизации раскрыли вопросы изменения политики распространения, ценовой политики приобретения российских стандартов и вариантов приобретения, борьбы с несанкционированным распространением документов по стандартизации и другие.



Компания НОРМДОКС рассказала о новых партнёрских соглашениях и возможностях решения задач клиентов, новых сервисах и решениях. Агрегируя опыт российских компаний, НОРМДОКС осветил основные волнующие российских клиентов проблемы по применению и приобретению стандартов и варианты их решения, отработанные на практике, основные подходы и решения при автоматизации деятельности подразделений по стандартизации и менеджменту качества.



По материалам организаторов семинара