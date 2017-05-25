ARAKO ПОСТАВИЛА АРМАТУРУ ДЛЯ СЛОВАЦКОЙ КОМПАНИИ U. S. STEEL

В апреле компания ARAKO (входит в «Атомэнергомаш») отгрузила 5 задвижек высокого давления с обозначением S43 для конечного заказчика U. S. Steel Кошице. В поставку входили задвижки диаметром DN 350/275 и DN 300/250 с внешним байпасом, изготовленные из материала 1.7715. Задвижки будут работать в качестве запорного элемента в трубопроводной системе строящегося котла К6 при рабочей температуре до 540°C и давлении до 10 МПа.
Компания ARAKO поставляет задвижки высокого давления S43 для компании U. S. Steel уже второй раз. Первая поставка была реализована в феврале 2015 г. и включала 9 задвижек того же исполнения, предназначенных для котла с обозначением К7. Этот котел был уже запушен в эксплуатацию. Как отмечает Мартин Климша, главный конструктор компании ARAKO, задвижки высокого давления S43 завод начал изготавливать в 2012 г. как реакцию на тенденции в энергетической промышленности. Решать специальные требования заказчиков к конструкции арматуры для ARAKO не является необычным: предприятие постоянно проводит адаптацию конструкции существующих изделий под заказ, но также осуществляет разработку новых типов арматуры.
ARAKO spol. s r.o. – это чешский производитель трубопроводной арматуры (ТПА) для энергетики, химической и нефтехимической промышленности. Более чем шестидесятилетние традиции в области разработки и производства арматуры в городе Опава связаны с традициями концерна «SIGMA» и компании «Minerva». С 2007 года компания входит в состав российского холдинга «Атомэнергомаш», машиностроительного дивизиона Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Широкий ассортимент продукции компании ARAKO представляет собой арматуру из углеродистой, легированной и нержавеющей сталей. В ассортимент продукции включены запорные и обратные клапаны, сильфонные клапаны, задвижки, обратные затворы, фильтры, шаровые краны, спускные и продувочные клапаны. Отдельный ассортимент продукции представляет собой специальная арматура для атомной энергетики.
Компания ARAKO поставляет задвижки высокого давления S43 для компании U. S. Steel уже второй раз. Первая поставка была реализована в феврале 2015 г. и включала 9 задвижек того же исполнения, предназначенных для котла с обозначением К7. Этот котел был уже запушен в эксплуатацию. Как отмечает Мартин Климша, главный конструктор компании ARAKO, задвижки высокого давления S43 завод начал изготавливать в 2012 г. как реакцию на тенденции в энергетической промышленности. Решать специальные требования заказчиков к конструкции арматуры для ARAKO не является необычным: предприятие постоянно проводит адаптацию конструкции существующих изделий под заказ, но также осуществляет разработку новых типов арматуры.
ARAKO spol. s r.o. – это чешский производитель трубопроводной арматуры (ТПА) для энергетики, химической и нефтехимической промышленности. Более чем шестидесятилетние традиции в области разработки и производства арматуры в городе Опава связаны с традициями концерна «SIGMA» и компании «Minerva». С 2007 года компания входит в состав российского холдинга «Атомэнергомаш», машиностроительного дивизиона Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Широкий ассортимент продукции компании ARAKO представляет собой арматуру из углеродистой, легированной и нержавеющей сталей. В ассортимент продукции включены запорные и обратные клапаны, сильфонные клапаны, задвижки, обратные затворы, фильтры, шаровые краны, спускные и продувочные клапаны. Отдельный ассортимент продукции представляет собой специальная арматура для атомной энергетики.
По материалам пресс-службы ARAKO VALVES