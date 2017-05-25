ARAKO ПОСТАВИЛА АРМАТУРУ ДЛЯ СЛОВАЦКОЙ КОМПАНИИ U. S. STEEL

В апреле компания ARAKO (входит в «Атомэнергомаш») отгрузила 5 задвижек высокого давления с обозначением S43 для конечного заказчика U. S. Steel Кошице. В поставку входили задвижки диаметром DN 350/275 и DN 300/250 с внешним байпасом, изготовленные из материала 1.7715. Задвижки будут работать в качестве запорного элемента в трубопроводной системе строящегося котла К6 при рабочей температуре до 540°C и давлении до 10 МПа.



Компания ARAKO поставляет задвижки высокого давления S43 для компании U. S. Steel уже второй раз. Первая поставка была реализована в феврале 2015 г. и включала 9 задвижек того же исполнения, предназначенных для котла с обозначением К7. Этот котел был уже запушен в эксплуатацию. Как отмечает Мартин Климша, главный конструктор компании ARAKO, задвижки высокого давления S43 завод начал изготавливать в 2012 г. как реакцию на тенденции в энергетической промышленности. Решать специальные требования заказчиков к конструкции арматуры для ARAKO не является необычным: предприятие постоянно проводит адаптацию конструкции существующих изделий под заказ, но также осуществляет разработку новых типов арматуры.



ARAKO spol. s r.o. – это чешский производитель трубопроводной арматуры (ТПА) для энергетики, химической и нефтехимической промышленности. Более чем шестидесятилетние традиции в области разработки и производства арматуры в городе Опава связаны с традициями концерна «SIGMA» и компании «Minerva». С 2007 года компания входит в состав российского холдинга «Атомэнергомаш», машиностроительного дивизиона Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Широкий ассортимент продукции компании ARAKO представляет собой арматуру из углеродистой, легированной и нержавеющей сталей. В ассортимент продукции включены запорные и обратные клапаны, сильфонные клапаны, задвижки, обратные затворы, фильтры, шаровые краны, спускные и продувочные клапаны. Отдельный ассортимент продукции представляет собой специальная арматура для атомной энергетики.

По материалам пресс-службы ARAKO VALVES