РГ: «Сергей Доронин – романтик в арматуре»

На сайте «Российской газеты» опубликован материал о молодом руководителе перспективного курганского предприятия ООО «Темпер» – Сергее Доронине, лауреате премии «Арматурный Оскар-2016». Как отмечают коллеги из «РГ», Сергей своим примером доказывает: в российской глубинке вполне реально создать конкурентоспособное производство европейского уровня.



На первый взгляд Сергей кажется большим романтиком: ни много ни мало, взял на себя миссию формировать положительный имидж российского производителя. Звучит пафосно, но говорит он это искренне. Одна из его стратегических целей – сломать стереотип, что русские якобы не могут выпускать продукцию лучше, чем европейцы.



Это заблуждение, считает Сергей, укоренилось в 1990-х, когда в экономике страны царила неразбериха и на рынок действительно попадали товары сомнительного качества. Сейчас иностранцы потихоньку меняют мнение о российских партнерах: Доронин заметил это по отношению к своей продукции. Раньше производство комплектующих для предприятий топливно-энергетического комплекса, в частности стальных шаровых кранов, которые выпускает его предприятие, европейцы в основном размещали в Китае. Сейчас устремили взор на Россию: в портфеле у Доронина уже ряд заказов из европейских стран, Китай ему уже не конкурент.



Доронин вообще любит разрушать стереотипы. В Кургане ни одна встреча власти с бизнесом не обходится без жалоб на высокие энерготарифы, удушающие налоги, недоступные кредиты, административные барьеры... Все эти факторы, по мнению большинства деловых людей, мешают развивать производство, отпугивают иногородних инвесторов. Сергей же не считает, что все так страшно: «Я тоже не прочь сэкономить на электричестве, а высвобожденные средства пустить на развитие производства, – говорит он. – Тем не менее энерготарифы не тот вопрос, на котором стоит зацикливаться. Бессмысленно терять время и биться с внешними факторами, на которые нельзя повлиять. Люди, оборудование, технология и активное поведение на рынке – вот главное, на чем мы пытаемся сосредоточить внимание».



Руководитель утверждает: на его предприятии постоянно ищут резервы и стремятся снижать себестоимость продукции за счет сокращения внутренних издержек, а также грамотных управленческих решений. Поэтому, как это ни странно, стоимость сырья на рынке растет, а завод снижает цену на свою продукцию. Доронин поясняет: просто мы наращиваем выпуск и выигрываем за счет объемов.



Многие начинающие предприниматели уверены: без длинных дешевых денег раскрутиться практически невозможно. Доронин и это утверждение относит к стереотипам. Любые кредиты, в том числе и льготные, нужно отдавать. Кроме того, неизвестно, как пойдут дела на новом заводе и не грянет ли очередной кризис. Поэтому, по его мнению, для запуска производства важнее поддержка государства: «Будь моя воля, я бы для начинающих производителей вообще отменил налог на прибыль, – говорит Сергей. – По себе знаю, как тяжело стартовать, когда еще ничего толком не заработал, а налоги уже надо платить. Если бы государство пошло на такие уступки, то выиграло бы многократно».



Кстати, сам он старается использовать льготы по максимуму. Завод имеет статус инвестплощадки. Это означает, что предприятие платит налог на прибыль по сниженной ставке 13,5 процента, наполовину меньше и транспортный налог. Кроме того, на три года оно освобождено от налога на имущество. Подсчитано, что благодаря преференциям в прошлом году завод сэкономил на налогах 1,5 миллиона рублей. Деньги ушли на развитие предприятия, так что в результате не осталось внакладе и государство: за счет роста объемов производства завод заплатил налогов в 2016 году на 8,5 миллиона рублей больше, чем годом ранее.



Если говорить о господдержке, то промышленности, по мнению Доронина, нужно помогать не деньгами, а новыми заказами. Например, есть программа импортозамещения, но в ряде случаев она не работает: «Я как-то увидел, как во время строительства газопровода в одном из сел Курганской области на него ставят импортный шаровой кран, – рассказывает директор. - Аж сердце защемило: мы же рядом, делаем не хуже и дешевле, так почему берут иностранное?»



– У нас в проекте так заложено, – развел руками подрядчик. – Если поставить ваше изделие, будет отклонение от проекта, и газопровод у меня не примут.



К сожалению, инертность госструктур, да и нежелание коммерческих компаний что-то менять сильно мешают любому делу. Вот еще пример. Уже полгода не могут провести электрический кабель к заводу. По словам Доронина, когда пошли со своим проектом по инстанциям, оказалось, что на маршруте уже «сидит» несколько организаций: связь, теплосети... А карты, на которую нанесены все коммуникации, нет: реализовать эту идею в городе почему-то никак не удается.



По материалам РГ