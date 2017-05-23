Программа XI Ежегодного международного семинара по стандартизации

В Санкт-Петербурге с 22 по 24 мая проходит XI Ежегодный международный семинар по стандартизации. Присутствуют более 200 специалистов от более чем 80 предприятий и организаций. Все крупнейшие международные центры по стандартизации API, ANSI, ASTM, ISO, IEC (МЭК), SAE и др. также представлены на семинаре, который по своему профессиональному уровню превосходит многие конференции и форумы.

Журнал ТПА принял активное участие в рекламе семинара и присутствует на всех заседаниях в течении 3 дней. Прошли переговоры о продолжении совместной работы по международным стандартам с генеральным директором компании «НОРМДОКС» Станиславом Кимом и исполнительным директором Л. Подкорытовой.

Сотрудничеств о с головными и ведущими экспертными центрами НПФ ЦКБА, НТП Трубопровод, ГАКС-Армсервис, Нормдокс и др. позволяет доносить до читателей журнала ТПА самую актуальную и новейшую информацию в области стандартизации и сертификации.





Карта проезда



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