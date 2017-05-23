ПТПА получил ГАЗСЕРТ

В апреле компанией «Пензтяжпромарматура» был получен сертификат соответствия продукции предприятия требованиям системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ. Он распространяется на краны шаровые диаметром от 10 до 1400 мм и давлением от 1,6 до 25,0 МПа по ТУ 3742-048-05749375-2012. Как сообщают в компании, данный сертификат позволит поставлять продукцию ПТПА для проектов АО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ ГАЗИФИКАЦИЯ».



АО «ПТПА» – один из ведущих российских производителей трубопроводной арматуры для ответственных объектов атомной и тепловой энергетики, газовой, нефтяной, металлургической, химической и других отраслей промышленности, созданный в 1951 году. Предприятие обладает крупным промышленным комплексом с собственной конструкторской, технологической и испытательной базой, производственными цехами, подразделениями продвижения и сбыта продукции. В настоящее время завод предлагает заказчикам: краны шаровые с диаметральным проходом до 1400 мм; задвижки (клиновые, шиберные) с диаметральным проходом до 1500 мм; затворы и клапаны с диаметральным проходом до 2000 мм; регуляторы давления с диаметральным проходом до 700 мм; приводные устройства.



По материалам пресс-службы АО «ПТПА»