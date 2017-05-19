ARAKO провел испытания кованой задвижки

Как отмечает пресс-служба завода, компания ARAKO spol. s r.o. (входит в «Атомэнергомаш») долгосрочно сотрудничает со средними школами и техническими университетами. В результате такого сотрудничества студент VŠB – Технического университета г. Острава Bc. Мирослав Невржела, который в течение полугода проходил практику на заводе, в первом квартале 2017 года провел под руководством специалистов факультета машиностроения, кафедры прикладной механики, докторанта Ing. Якуба Циенциалы и Mgr. Ing. Алены Билошове, Ph.D. модальные испытания кованой задвижки.



Целью этих испытаний было экспериментально (измерением) получить модальные параметры, собственную частоту, формы колебаний и относительное демпфирование измеряемой конструкции. Затем результаты испытаний сравнивались с результатами расчетов собственных частот, полученных с использованием цифровой симуляции. Этот метод в своей работе применяют расчетчики компании ARAKO. Результаты модального испытания соответствовали расчетам, что свидетельствует о высоком уровне работы специалистов-расчетчиков компании ARAKO.



Модальные испытания позволяют получить модальные параметры конструкции, и на их основе определить и решать проблемы, связанные с вибрациями. Вибрации представляют значительный риск и ограничение при разработке широкого спектра машиностроительных изделий. Они могут привести к нарушению целостности и могут снижать производительность машинного оборудования. Чрезмерные вибрации также вызывают чрезмерный шум и неудобства во время работы.



Результаты испытания задвижки номинальным диаметром DN 200 Pp12,9 МПа будут служить основой для дипломной работы студента на тему «Определение модальных параметров кованой задвижки расчетным и экспериментальным путем».



Компания ARAKO – это чешский производитель трубопроводной арматуры (ТПА) для энергетики, химической и нефтехимической промышленности. Более чем шестидесятилетние традиции в области разработки и производства арматуры в городе Опава связаны с традициями концерна «SIGMA» и компании «Minerva». С 2007 года компания входит в состав российского холдинга «Атомэнергомаш», машиностроительного дивизиона Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Широкий ассортимент продукции компании ARAKO представляет собой арматуру из углеродистой, легированной и нержавеющей сталей. В ассортимент продукции включены запорные и обратные клапаны, сильфонные клапаны, задвижки, обратные затворы, фильтры, шаровые краны, спускные и продувочные клапаны. Отдельный ассортимент продукции представляет собой специальная арматура для атомной энергетики.



По материалам пресс-службы ARAKO VALVES