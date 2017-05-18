Президент ОМК Владимир Маркин – об итогах года и задачах на будущее

В интервью журналу «Металлоснабжение и сбыт» президент ОМК Владимир Маркин рассказал об основных результатах 2016 года и планах компании на 2017.



Год получился непростым, очень насыщенным и в целом позитивным — и в производстве, и в финансах, и в инвестициях. Мы подписали контракт и начали поставлять трубы международному проекту «Северный поток — 2». Причем половина труб будет изготовлена из нашего стального листа, произведенного на МКС-5000. Мы хорошо зарекомендовали себя в «Северном потоке» и участвуем в продолжении этого проекта. Компания Nord Stream 2 AG оценила цепочку производства и поставок труб Выксунского металлургического завода как самую лучшую, надежную и устойчивую. Специалисты по международным проектам управляющей компании сработали на отлично, сейчас многое зависит от коллектива ВМЗ. В 2016 году для проекта было отгружено более 150 тысяч тонн продукции, сейчас идем с опережением графика. Всего поставим 745 километров труб — это рекордный единовременный трубный контракт в истории ОМК.



Помимо «Северного потока — 2» мы поставляли ТБД крупным проектам Газпрома — «Сила Сибири», «Ухта — Торжок», а также для ремонтов действующих нефте- и газопроводов Транснефти, Газпрома и других нефтяных компаний. Крупнейшим потребителем соединительных деталей трубопроводов в 2016 году был Газпром. Мы изготавливали для него детали газопровода «Бованенково — Ухта», сегодня поставляем их для проекта «Сила Сибири». Наша трубопроводная арматура используется в крупнейших проектах реконструкции и строительства нефтеперерабатывающих установок «Сургутнефтегаза», «Газпрома», «Лукойла», «Газпром нефти» и других. Выпущены трубы более чем для десяти крупных инфраструктурных объектов спортивного и транспортного строительства, в том числе для возведения стадионов и модернизации аэропортов, например аэропорта Шереметьево в Москве. Продолжаем активно сотрудничать с Российскими железными дорогами, которые являются нашим стратегическим партнером, и с другими компаниями железнодорожной отрасли. Также мы начали производить трубы и соединительные детали из новой собственной марки стали 05ХГБ, они успешно прошли испытания в экстремальных условиях добычи нефти. Это первый пример, когда новая сталь создается не в стенах специализированных институтов, а на действующем производстве. Проведена внутренняя реорганизация. Наша структура стала более прозрачной и понятной, в том числе для партнеров и кредиторов. Важнейший результат реорганизации — слияние ВМЗ и Литейно-прокатного комплекса. Мы очень здорово продвинулись в повышении эффективности и развитии производственной системы. Бронзовая медаль, которую компания Toyota вручила Выксунскому металлургическому заводу, а также сами итоги года тому подтверждение.



В настоящее время мы работаем над созданием современного комплекса по производству и отделке нефтегазопроводных труб и OCTG, в том числе линий по производству труб, а также о строительстве высокотехнологичного финишного центра отделки обсадных труб. Модернизация затронет 100% действующих в ОМК мощностей по выпуску OCTG. ВМЗ увеличит мощности по их выпуску, расширятся технические параметры и качественные характеристики производимой продукции. Кроме того, планируется замена производства нефтегазопроводных труб, совершенствование их качественных характеристик и развитие муфтовых мощностей. Мы хотим



обеспечить потребности нефтегазовой отрасли во всех видах труб, в том числе для горизонтального бурения и сложных условий эксплуатации скважин.



В апреле заключены контракты с Mitsubishi Corporation на поставку двух трубных станов. За дизайн, инжиниринг и поставку оборудования отвечает партнер Mitsubishi — Nakata Manufacturing Co. Эта компания является разработчиком и патентодержателем уникальной технологии формовки труб. Такой больше нет ни у кого. Она позволяет с наибольшей эффективностью производить трубную продукцию, отвечающую самым жестким международным стандартам и требованиям качества. Один из агрегатов рассчитан на трубы диаметром 60–178 мм, он будет установлен в новом трубном цехе № 1 в 2018 году. Второй проект — стан для производства труб диаметром 114–245 мм — предусматривает поэтапную реализацию, его построят в трубном цехе № 5 в 2019–2020 годах. Это особо сложная задача, так как по сути в действующем цехе без остановки производства установят новую производственную линию. Мы заключили контракты не только с Mitsubishi, но и ранее — с компанией Danielli, Selmers, Nakata и другими.



Программа техперевооружения охватывает также расширение мощностей и видов используемых покрытий, что соответствует тенденциям усложнения условий эксплуатации и повышения сервиса для клиентов. Так, уже запущен цех по производству труб с пенополиуретановым покрытием, строится цех по нанесению внутреннего покрытия, расширяются мощности по нанесению наружного антикоррозийного покрытия. Объем инвестиций в течение нескольких лет превысит 40 миллиардов рублей. Новые трубные станы заработают в 2018–2019 годах, а полностью завершить проект планируем к 2022 году. Согласно нашим планам, ОМК будет производить все более-менее значимые сегменты труб, обладать производством, соответствующим самым высоким стандартам и тенденциям рынков. Важно сказать, что этот проект направлен на замещение импорта на российском рынке. Он стал продолжением стратегии импортозамещения ОМК, которая началась со строительства компанией в Центральной России — на Выксунском металлургическом заводе в 2005 году первого в стране стана по выпуску труб «русского размера».



Несмотря на общее снижение потребления труб в России и усиление конкуренции, совокупное производство труб малого и среднего диаметра на предприятиях ОМК выросло до 1,1 миллиона тонн. Этому способствовало то, что ряд сегментов данного рынка был в небольшом плюсе, увеличилось потребление труб для добычи и транспортировки нефти и газа, а также индустриальных труб для машиностроения. Ощутимо снизилось в 2016 году производство труб большого диаметра. Причина — сокращение более чем на треть потребности в них у компаний отечественного топливно-энергетического комплекса. Произошло это из-за переноса поставок на более поздние сроки. Трубники ВМЗ выпустили 875 тысяч тонн ТБД. Сложность была в том, что работать приходилось в неровном ритме и малыми партиями. Таким образом, на ОМК произведено в целом 1,98 миллиона тонн трубной продукции — на 450 тысяч тонн меньше, чем в 2015 году. Также немного, с 16 до 14 тысяч тонн, снизилось производство соединительных деталей трубопроводов и с 6,7 до 5 тысяч тонн — трубопроводной арматуры. Сказался перенос на более поздние сроки реализации части инвестпрограмм предприятий ТЭКа из-за низких цен на нефть, а также ввод в строй новых отечественных предприятий по выпуску деталей трубопроводов. Кроме того, выпуск трубопроводной арматуры сократился вследствие особенностей рынка и организационных сложностей на нашем производстве.



2017 год — год двух больших юбилеев: 25 лет исполняется ОМК, 260 — Выксунскому металлургическому заводу. ВМЗ для меня олицетворяет традиции металлургов, трудовые династии и, конечно, лидерство в промышленности. Это одно из самых эффективных и современных металлургических предприятий страны. Металлургия в центральной части страны, собственно, и началась с баташевских заводов. А сегодня ВМЗ стал основой ОМК и всего региона.



25-летие ОМК воспринимаю как важную веху. Мы создали в Центральной России уникальный российский кластер по производству труб, деталей трубопроводов и трубопроводной арматуры с высоким уровнем технологий и качества. Компания обладает одним из самых современных в мире комплексов по производству труб большого диаметра любого уровня сложности, является лидером по выпуску железнодорожных колес и автомобильных рессор. ОМК играет ключевую роль в обеспечении топливно-энергетической и транспортной отраслей страны высококачественной отечественной металлургической продукцией.



По материалам портала «Металлоснабжение и сбыт»