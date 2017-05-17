В Кургане создан кластер арматуростроителей

Правительство области под председательством Губернатора Алексея Кокорина на заседании 16 мая 2017 года заключило соглашение с ООО «Новые технологии» о создании промышленного кластера «Курганский территориально-отраслевой комплекс «Новые технологии арматуростроения». Таким образом, существующее объединение предприятий получило юридический статус.



Как пояснил заместитель Губернатора – директор Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александр Константинов, наличие подобного соглашения необходимо для того, чтобы кластер был включен Министерством промышленности и торговли России в реестр промышленных кластеров и специализированных организаций: «Это даёт право претендовать на получение мер господдержки на реализацию совместных проектов участников кластера», – отметил Александр Константинов.



Напомним, КТОК «Новые технологии арматуростроения» создан в 2015 году с целью освоения новых видов инновационной ТПА. Большинство предприятий кластера – это новые, современные предприятия, построенные в течение последних 5-7 лет, имеющие хороший потенциал для дальнейшего развития: ООО «Предприятие Сенсор», ООО «Армтехстрой», ЗАО «Курганспецарматура», ОАО АК «Корвет», ООО НПФ «МКТ-АСДМ», ООО «Курганский арматурный завод», ООО «Темпер», ООО «РТМТ» и др. На сегодняшний день в кластер входит 20 крупных, средних и малых промышленных предприятий Зауралья, специализирующихся на выпуске трубопроводной арматуры, узлов и агрегатов к ней. В кластере сложилась многоуровневая система управления. Стратегическое управление осуществляет Координационный совет, который возглавляет Губернатор Курганской области А.Г. Кокорин. Реализацию программы развития кластера и общую методическую поддержку осуществляет НП «Центр кластерного развития Курганской области».



По материалам портала «Зауралье Онлайн»