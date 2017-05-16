МК «Сплав» поставила электромагнитные клапаны на Тяньваньскую АЭС

Корпорация «Сплав» произвела отгрузку электромагнитных клапанов, предназначенных для 4-ого строящегося блока Тяньваньской АЭС. Объем партии полностью закрывает потребности заказчика в данном типе оборудования, необходимые для строительства 4-ого блока. Для «Сплава» это очередная поставка продукции для Китая - предыдущая партия аналогичных клапанов установлена в 3-ем энергоблоке АЭС.



Как отмечает Юлия Пенязь, зам.директора по продажам для АЭС, производство данного оборудования – процесс весьма трудоемкий и высокотехнологичный: электромагнитные клапаны DN 10 и 32 mm входят в систему обнаружения дефектных сборок, которая устанавливается на атомной станции. Клапаны прошли ряд проверок и испытаний, в которых принимали участие представители заказчика, с их участием также был проведен ряд контрольных операций, которые подтвердили полное соответствие изготовленных электромагнитных клапанов требуемым техническим параметрам.



Клапаны с электромагнитным приводом АО Корпорация «Сплав» обладают рядом существенных преимуществ:



1. Быстродействие: обусловлено прямым преобразованием энергии магнитного поля и рабочей среды в поступательное движение запирающего элемента



2. Надежность: минимальное количество деталей, в том числе полное отсутствие быстро изнашиваемых пар трения и тяжело нагруженных деталей. Количество циклов открытия-закрытия - не менее 10000.



3. Рекомендуемый межремонтный период – 12 лет.



4. Безопасность: автоматический возврат в исходное положения при авариях или отключении электропитания.



5. Герметичность по затвору: самоуплотнение при высоких давлениях, по требованию заказчика при приёмо-сдаточных испытаниях клапаны могут быть испытаны на герметичность по затвору при минимальном рабочем давлении.



6. Герметичность: уникальная бессальниковая и бессильфонная конструкция – гарантия герметичности по отношению к внешней среде.



Машиностроительная Корпорация «Сплав» – один из ведущих поставщиков трубопроводной арматуры и оборудования для атомной отрасли. Все АЭС России, а также построенные по российским проектам атомные станции за рубежом оснащены оборудованием производства МК «Сплав». Особое внимание специалисты Корпорации уделяют процессу обеспечения высочайшего качества производимой арматуры. На предприятиях действует система многоступенчатого контроля, включая входной контроль качества основных материалов, операционный и окончательный контроль 100% выпускаемой продукции.



По материалам пресс-службы МК «Сплав»