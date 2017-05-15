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АДЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ СЕРИЮ СТАЛЬНЫХ ШАРОВЫХ КРАНОВ «БИВАЛ» КШТ 10

15 мая, 2017 11
Компания АДЛ сообщает о расширении линейки стальных шаровых кранов «Бивал» для систем теплоснабжения и представляет новинку — краны серии КШТ 10 в стандартно-проходном исполнении. При производстве кранов данной серии специалистами АДЛ были применены новые конструктивно-технологические решения, что позволило снизить цену, сохранив при этом высокое качество, надежность в работе и герметичность класса А.

Новая серия кранов КШТ 10 производится в диапазоне DN 15–150 мм на номинальное давление 1,6 МПа и рабочую температуру среды от –40 °С до +200 °С. Конструкция кранов является цельносварной с приварным или фланцевым присоединением согласно ГОСТ 33259-2005. Область применения: системы теплоснабжения, охлаждения и вентиляции.

Каждый произведенный кран проходит обязательный контроль сварных соединений, тесты на прочность и герметичность согласно ГОСТ 21345-2005.

С более подробной информацией о стальных шаровых кранах «Бивал» КШТ 10 можно ознакомиться в каталоге «Стальные шаровые краны „Бивал" для систем теплоснабжения, охлаждения и кондиционирования» на сайте предприятия.

Компания АДЛ (Москва), основанная в 1994 году в Москве, занимает лидирующее положение в области разработки, производства и поставок инженерного оборудования для секторов ЖКХ и строительства, а также технологических процессов различных отраслей промышленности. В 2002 году АДЛ открыла первую очередь производственного комплекса, расположенного в п. Радужный (Коломенский р-н, Московская область). На данный момент производство состоит из двух светлых производственных цехов, а также современных складских и логистических комплексов, оборудованных системой WMS. В каталог собственной продукции АДЛ входят:

* стальные шаровые краны «Бивал», BV;

* дисковые поворотные затворы «Гранвэл»;

* 2-х и 3-х эксцентриковые дисковые поворотные затворы «Стейнвал»;

* балансировочные клапаны «Гранбаланс»;

* задвижки с обрезиненным клином «Гранар»;

* установки поддержания давления «Гранлевел»;

* расширительные баки и гидроаккумуляторы «Гранлевел»;

* регулирующие клапаны и воздухоотводчики «Гранрег»;

* предохранительные клапаны «Прегран»;

* обратные клапаны «Гранлок»;

* фильтры IS;

* сепараторы, рекуператоры пара «Гранстим»;

* конденсатоотводчики «Стимакс»;

* конденсатный насос «Стимпамп»;

* установка сбора и возврата конденсата «Стимфлоу»;

* запорные вентили «Гранвент»;

* насосные установки «Гранфлоу»;

* шкафы управления «Грантор»;

* преобразователи частоты Grandrive.

По материалам пресс-службы компании АДЛ
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