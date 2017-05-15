АДЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ СЕРИЮ СТАЛЬНЫХ ШАРОВЫХ КРАНОВ «БИВАЛ» КШТ 10

Компания АДЛ сообщает о расширении линейки стальных шаровых кранов «Бивал» для систем теплоснабжения и представляет новинку — краны серии КШТ 10 в стандартно-проходном исполнении. При производстве кранов данной серии специалистами АДЛ были применены новые конструктивно-технологические решения, что позволило снизить цену, сохранив при этом высокое качество, надежность в работе и герметичность класса А.
Новая серия кранов КШТ 10 производится в диапазоне DN 15–150 мм на номинальное давление 1,6 МПа и рабочую температуру среды от –40 °С до +200 °С. Конструкция кранов является цельносварной с приварным или фланцевым присоединением согласно ГОСТ 33259-2005. Область применения: системы теплоснабжения, охлаждения и вентиляции.
Каждый произведенный кран проходит обязательный контроль сварных соединений, тесты на прочность и герметичность согласно ГОСТ 21345-2005.
С более подробной информацией о стальных шаровых кранах «Бивал» КШТ 10 можно ознакомиться в каталоге «Стальные шаровые краны „Бивал" для систем теплоснабжения, охлаждения и кондиционирования» на сайте предприятия.
Компания АДЛ (Москва), основанная в 1994 году в Москве, занимает лидирующее положение в области разработки, производства и поставок инженерного оборудования для секторов ЖКХ и строительства, а также технологических процессов различных отраслей промышленности. В 2002 году АДЛ открыла первую очередь производственного комплекса, расположенного в п. Радужный (Коломенский р-н, Московская область). На данный момент производство состоит из двух светлых производственных цехов, а также современных складских и логистических комплексов, оборудованных системой WMS. В каталог собственной продукции АДЛ входят:
* стальные шаровые краны «Бивал», BV;
* дисковые поворотные затворы «Гранвэл»;
* 2-х и 3-х эксцентриковые дисковые поворотные затворы «Стейнвал»;
* балансировочные клапаны «Гранбаланс»;
* задвижки с обрезиненным клином «Гранар»;
* установки поддержания давления «Гранлевел»;
* расширительные баки и гидроаккумуляторы «Гранлевел»;
* регулирующие клапаны и воздухоотводчики «Гранрег»;
* предохранительные клапаны «Прегран»;
* обратные клапаны «Гранлок»;
* фильтры IS;
* сепараторы, рекуператоры пара «Гранстим»;
* конденсатоотводчики «Стимакс»;
* конденсатный насос «Стимпамп»;
* установка сбора и возврата конденсата «Стимфлоу»;
* запорные вентили «Гранвент»;
* насосные установки «Гранфлоу»;
* шкафы управления «Грантор»;
* преобразователи частоты Grandrive.
По материалам пресс-службы компании АДЛ
Новая серия кранов КШТ 10 производится в диапазоне DN 15–150 мм на номинальное давление 1,6 МПа и рабочую температуру среды от –40 °С до +200 °С. Конструкция кранов является цельносварной с приварным или фланцевым присоединением согласно ГОСТ 33259-2005. Область применения: системы теплоснабжения, охлаждения и вентиляции.
Каждый произведенный кран проходит обязательный контроль сварных соединений, тесты на прочность и герметичность согласно ГОСТ 21345-2005.
С более подробной информацией о стальных шаровых кранах «Бивал» КШТ 10 можно ознакомиться в каталоге «Стальные шаровые краны „Бивал" для систем теплоснабжения, охлаждения и кондиционирования» на сайте предприятия.
Компания АДЛ (Москва), основанная в 1994 году в Москве, занимает лидирующее положение в области разработки, производства и поставок инженерного оборудования для секторов ЖКХ и строительства, а также технологических процессов различных отраслей промышленности. В 2002 году АДЛ открыла первую очередь производственного комплекса, расположенного в п. Радужный (Коломенский р-н, Московская область). На данный момент производство состоит из двух светлых производственных цехов, а также современных складских и логистических комплексов, оборудованных системой WMS. В каталог собственной продукции АДЛ входят:
* стальные шаровые краны «Бивал», BV;
* дисковые поворотные затворы «Гранвэл»;
* 2-х и 3-х эксцентриковые дисковые поворотные затворы «Стейнвал»;
* балансировочные клапаны «Гранбаланс»;
* задвижки с обрезиненным клином «Гранар»;
* установки поддержания давления «Гранлевел»;
* расширительные баки и гидроаккумуляторы «Гранлевел»;
* регулирующие клапаны и воздухоотводчики «Гранрег»;
* предохранительные клапаны «Прегран»;
* обратные клапаны «Гранлок»;
* фильтры IS;
* сепараторы, рекуператоры пара «Гранстим»;
* конденсатоотводчики «Стимакс»;
* конденсатный насос «Стимпамп»;
* установка сбора и возврата конденсата «Стимфлоу»;
* запорные вентили «Гранвент»;
* насосные установки «Гранфлоу»;
* шкафы управления «Грантор»;
* преобразователи частоты Grandrive.
По материалам пресс-службы компании АДЛ