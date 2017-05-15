АДЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ СЕРИЮ СТАЛЬНЫХ ШАРОВЫХ КРАНОВ «БИВАЛ» КШТ 10

Компания АДЛ сообщает о расширении линейки стальных шаровых кранов «Бивал» для систем теплоснабжения и представляет новинку — краны серии КШТ 10 в стандартно-проходном исполнении. При производстве кранов данной серии специалистами АДЛ были применены новые конструктивно-технологические решения, что позволило снизить цену, сохранив при этом высокое качество, надежность в работе и герметичность класса А.



Новая серия кранов КШТ 10 производится в диапазоне DN 15–150 мм на номинальное давление 1,6 МПа и рабочую температуру среды от –40 °С до +200 °С. Конструкция кранов является цельносварной с приварным или фланцевым присоединением согласно ГОСТ 33259-2005. Область применения: системы теплоснабжения, охлаждения и вентиляции.



Каждый произведенный кран проходит обязательный контроль сварных соединений, тесты на прочность и герметичность согласно ГОСТ 21345-2005.



С более подробной информацией о стальных шаровых кранах «Бивал» КШТ 10 можно ознакомиться в каталоге «Стальные шаровые краны „Бивал" для систем теплоснабжения, охлаждения и кондиционирования» на сайте предприятия.



Компания АДЛ (Москва), основанная в 1994 году в Москве, занимает лидирующее положение в области разработки, производства и поставок инженерного оборудования для секторов ЖКХ и строительства, а также технологических процессов различных отраслей промышленности. В 2002 году АДЛ открыла первую очередь производственного комплекса, расположенного в п. Радужный (Коломенский р-н, Московская область). На данный момент производство состоит из двух светлых производственных цехов, а также современных складских и логистических комплексов, оборудованных системой WMS. В каталог собственной продукции АДЛ входят:



* стальные шаровые краны «Бивал», BV;



* дисковые поворотные затворы «Гранвэл»;



* 2-х и 3-х эксцентриковые дисковые поворотные затворы «Стейнвал»;



* балансировочные клапаны «Гранбаланс»;



* задвижки с обрезиненным клином «Гранар»;



* установки поддержания давления «Гранлевел»;



* расширительные баки и гидроаккумуляторы «Гранлевел»;



* регулирующие клапаны и воздухоотводчики «Гранрег»;



* предохранительные клапаны «Прегран»;



* обратные клапаны «Гранлок»;



* фильтры IS;



* сепараторы, рекуператоры пара «Гранстим»;



* конденсатоотводчики «Стимакс»;



* конденсатный насос «Стимпамп»;



* установка сбора и возврата конденсата «Стимфлоу»;



* запорные вентили «Гранвент»;



* насосные установки «Гранфлоу»;



* шкафы управления «Грантор»;



* преобразователи частоты Grandrive.



По материалам пресс-службы компании АДЛ