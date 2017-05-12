«Темпер» начал поставлять арматуру в Финляндию

Курганский завод «Темпер» стал осуществлять регулярные поставки шаровых кранов в Финляндию. Как отмечают на заводе, это очень важный шаг для предприятия, если учесть, что в Финляндии расположены два известных во всем мире производителя аналогичных шаровых кранов. Признание именно в этой стране продукции курганского завода означает её высокую конкурентоспособность.



Финляндия – это самая северная страна Европы, не менее трети этой страны расположено за Полярным кругом, поэтому надежности систем теплоснабжения, где активно используются шаровые краны, уделяют особое внимание. Это налагает на завод особые требования и в очередной раз подтверждает его готовность к работе по высоким европейским стандартам.



Напомним, что завод «Темпер» успешно провёл сертификацию продукции по требованиям Евросоюза, которая позволила убрать экспортные барьеры, расширить рынки сбыта и повысить привлекательность продукции курганского предприятия для иностранных покупателей. Теперь завод имеет все инструменты для развития огромного экспортного потенциала.



ООО «Темпер» – российский производитель стальных шаровых кранов. Шаровые краны TEMPER производятся по технологии эстонской компании Temper OÜ – европейского производителя трубопроводной арматуры промышленного назначения. Завод «Темпер», открытый в 2014 году, расположен в городе Кургане на территории более 2,7 га. Производственный процесс организован на передовом высокотехнологичном оборудовании с числовым программным управлением. Организована многоступенчатая система ОТК в течение всего цикла изготовления продукции. Производственные возможности предприятия позволяют выпускать 25000 кранов в месяц.



По материалам пресс-службы ООО «Темпер»