СП «ТермоБрест» ООО запустит в производство обновленную версию клапанов ВН и ВФ

СП «ТермоБрест» ООО приступил к выпуску новой продукции – электромагнитных клапанов серии ВН, ВФ со встроенной фильтрующей сеткой. Уже с 1 июня к заказу доступны клапаны номинальных диаметров DN 15, 20, 25, а также DN 32, 40, 50 мм.



Данное исполнение электромагнитных клапанов не требует обязательной установки фильтров перед арматурной группой. Обозначение и цена остается прежней. До момента полного перехода на новую версию клапанов серии ВН (ВФ) поставки могут производиться в предыдущей модификации, исходя из товарно-складским запасов.



Производителем клапанов ВН является известное белорусское предприятие СП «ТермоБрест» ООО, которое занимается разработкой и производством широкой гаммы трубопроводной арматуры и компонентов автоматики безопасности, дистанционного управления и регулирования энергетических установок, газогорелочных устройств паровых и водогрейных котлов, газовых теплогенераторов, бытовых отопительных установок, а также установок в технологических трубопроводных системах, использующих в качестве топлива природный и сжиженный газ. Завод имеет собственные производственные мощности и штат сотрудников высокой квалификации. Номенклатура производимой продукции составляет более 3000 типов и модификаций изделий. Вся продукция, выпускаемая на предприятии, сертифицирована и имеет соответствующее разрешение на применение в странах СНГ и Европейского Союза.



По материалам пресс-службы НПФ «РАСКО»