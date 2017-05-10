МК «Сплав» оснащает сильфонами авиационные заводы

Как сообщают в пресс-службе компании, производство сильфонов, сильфонных компенсаторов и различных видов сильфонных сборок – одно из основных направлений производства Корпорации «Сплав». При этом спектр производимой продукции постоянно расширяется благодаря разработке оборудования по требованиям заказчиков. Одна из наиболее интересных модификаций сильфонной продукции «Сплава» – сильфоны, поставляемые предприятием на авиаремонтные заводы для технического обслуживания и ремонта самолетов вооруженных сил РФ.



Наталья Замахина, начальник Управления по продажам сильфонов и компенсаторов МК «Сплав», отмечает: «Сильфоны, которые мы разрабатываем и производим специально для авиационных предприятий, в дальнейшем в сборе с компенсаторами устанавливаются на трубопроводах, по которым внутри знаменитых ИЛ-76 подается горячий воздух. Сильфоны нашего производства проходят обязательную процедуру военной приемки представительствами Министерства обороны РФ, т.к. изготавливаются в рамках Гособорзаказов. Для наших заказчиков это серьезная гарантия надежности и своеобразный знак качества продукции».



Напомним, серийное производство сильфонов для авиационной техники Корпорация «Сплав» начала около 10 лет назад с разработки продукции для ОАО «123 АРЗ», одного из ведущих предприятий сервисного обслуживания транспортных самолетов военной и гражданской авиации России. Перед тем, как сильфоны были запущены в серийное производство, была проведена масштабная деятельность по разработке всей необходимой конструкторской документации, изготовлению оснастки и производству опытных образцов сильфонов, а также целому комплексу испытаний, которым были подвергнуты опытные образцы. «Сплав» – предприятие полного производственного цикла, с собственным проектно-конструкторским институтом, испытательными лабораториями и профессионалами высочайшей квалификации, поэтому подобные задачи не вызывают сложностей. За последнее время Корпорация значительно расширила географию поставок сильфонной продукции для нужд авиации. Благодаря успешному многолетнему сотрудничеству с ОАО «123 АРЗ», а также твердой репутации надежного производителя высококачественного оборудования в настоящий период «Сплав» осуществляет поставки сильфонов для нескольких авиаремонтных заводов в Подмосковье.



МК «Сплав» – один из ведущих поставщиков трубопроводной арматуры и оборудования для АЭС. Оборудование и трубопроводная арматура, произведенные на площадках предприятия, установлены на всех энергоблоках АЭС в России, а также на АЭС за рубежом, построенным по российским проектам. Корпорация «Сплав» поставляет оборудование и трубопроводную арматуру, как на действующие АЭС, так и на строящиеся блоки в России и за рубежом.



По материалам пресс-службы МК «Сплав»