ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Дорогие читатели нашего журнала, друзья, партнеры и коллеги! Сердечно поздравляем вас и ваших близких с годовщиной великой Победы! Мирного неба над головой и крепкого здоровья вам и вашим семьям. Помните – как завещал нам Р. Рождественский:
Помните! Через века, через года,- помните!
О тех, кто уже не придет никогда,- помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!
Люди! Покуда сердца стучатся,- помните!
Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полет,- помните!
О тех, кто уже никогда не споет,- помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!
Во все времена бессмертной Земли помните!
К мерцающим звездам ведя корабли,- о погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придет никогда,- заклинаю,- помните!
(Из поэмы «Реквием (Вечная слава героям...)», 1962 г)