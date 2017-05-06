ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Дорогие читатели нашего журнала, друзья, партнеры и коллеги! Сердечно поздравляем вас и ваших близких с годовщиной великой Победы! Мирного неба над головой и крепкого здоровья вам и вашим семьям. Помните – как завещал нам Р. Рождественский:

Помните! Через века, через года,- помните!

О тех, кто уже не придет никогда,- помните!

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,

Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!

Люди! Покуда сердца стучатся,- помните!

Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните!

Песню свою отправляя в полет,- помните!

О тех, кто уже никогда не споет,- помните!

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!

Во все времена бессмертной Земли помните!

К мерцающим звездам ведя корабли,- о погибших помните!

Встречайте трепетную весну, люди Земли.

Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..

Но о тех, кто уже не придет никогда,- заклинаю,- помните!

(Из поэмы «Реквием (Вечная слава героям...)», 1962 г)