В честь 45-летнего юбилея «Транснефть – Центральная Сибирь» провела экскурсию на Томском заводе электроприводов

Вчера, 4 мая, АО «Транснефть – Центральная Сибирь» организовало экскурсию для ветеранов в цехах Томского завода электроприводов. Экскурсия прошла в рамках мероприятий по празднованию 45-летнего юбилея предприятия, основанного в 1972 году в виде Управления магистральных нефтепроводов Центральной Сибири Главного управления по транспортированию и поставкам нефти Министерства нефтяной промышленности СССР (УМНЦС).



УМНЦС появилось в 1972 году в результате завершения Всесоюзной ударной комсомольской стройки «Томский нефтепровод Александровское — Томск — Анжеро-Судженск», которая осуществлялась с осени 1970 по 30 марта 1972 года в условиях сильных сибирских морозов, температура зимой редко была выше минус 40 градусов. По аналогии с советским атомным проектом, новая инфраструктура получила наименование «Нефтяной проект». Советский Союз сумел сконцентрировать силы — на строительство 1000-километровой магистрали ушло всего полтора года. Уже 45 лет этот нефтепровод исправно перекачивает нефть томских и тюменских месторождений.



Как сообщает «НИА Томск», перед сегодняшней экскурсией Олег Никифоров, директор АО «ТОМЗЭЛ» — дочернего предприятия АО «Транснефть – Центральная Сибирь», поздравил гостей завода с юбилеем предприятия и наступающим праздником – Днем Победы, поблагодарив их за неоценимый трудовой вклад в развитие стратегической отрасли российской экономики. Одним их почетных участников экскурсии стал Рафик Бикбавов. Рафик Ахметович тринадцать лет, с 1989 по 2002 год, руководил производственным объединением, а затем акционерным обществом «Магистральные нефтепроводы Центральной Сибири» (с 1997 года – «Центрсибнефтепровод»). Он напомнил своим коллегам — ветеранам и действующим работникам АО «Транснефть – Центральная Сибирь» — о том, как двадцать лет назад томичи стали первопроходцами инноваций и импортозамещения в нефтетранспорте, разработав и начав выпуск высоконадежных электроприводов для трубопроводной арматуры.



Нынешние заводчане рассказали ветеранам о конструкции томских электроприводов, в основе которых — собственная разработка редуктора на основе уникальной передачи с промежуточными телами качения. Отличительная особенность электроприводов производства АО «ТОМЗЭЛ», по сравнению с аналогами, — небольшие габариты и вес при высокой производительности и точности.



Сегодня АО «ТОМЗЭЛ» — современное производственное предприятие, которое занимается изготовлением и поставкой электроприводов для трубопроводной арматуры, ведет гарантийное и сервисное обслуживание собственной продукции. На заводе используются высокоточное оборудование и инструменты, передовые технологии и высококвалифицированный персонал. Реализуются последние достижения в обработке металлов методами лезвийной, лазерной, гидроабразивной, плазменной обработки. Оснащенность предприятия передовыми образцами обрабатывающего оборудования позволяет решать задачи как по увеличению количества серийно выпускаемых изделий высочайшего качества, так и по внедрению опытных образцов продукции.



По материалам НИА Томск