ПАО «Аскольд» расширит номенклатуру производства

Как сообщают на предприятии, современное развитие производства – это, как правило, внедрение новых технологий и освоение новой техники, новых технологических процессов. Однако не всякое освоение и внедрение возможны только лишь на основании того, что приобретено, например, новое оборудование.



Предприятие ПАО «Аскольд» включено, согласно Постановлению Правительства РФ, во второй список предприятий, имеющих стратегическое значение, и, согласно приказу Минпромторга, включено в реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса. Не является секретом и то, что 80% продукции, выпускаемой предприятием, – это продукция оборонного назначения. Продукция для нужд Министерства обороны производится на основании полученной заводом бессрочной Лицензии на производство, реализацию и ремонт вооружения и военной техники. Для того, чтобы освоить новое производство либо новый класс в этой области, необходимо получить Лицензию. Поэтому руководством предприятия принято решение о расширении видов и классов лицензируемой деятельности в области вооружения и военной техники. Это позволит «Аскольду» организовать новые рабочие места, привлечь новые заказы, а значит, улучшить финансовую составляющую для предприятия и его востребованность в новых видах деятельности.



Так, в настоящее время на заводе готовятся расширить виды деятельности в области проектирования судовой арматуры и её утилизации. Для этих целей на предприятии создан участок утилизации на базе цеха №33, подготовлена и находится на стадии согласования с Военным представительством заказчика техническая документация на утилизацию по классам ЕКПС: клапаны с приводом, без привода, пожарные краны.



Расширены и классы ЕКПС по выпускаемым видам продукции: завод уже к производству, реализации, ремонту и монтажу аппаратуры автоматического управления электрокомпрессорными станциями и компрессорами вакуумирования, а также электронными модулями. Для того, чтобы работать в этой области в настоящее время, юридическая служба предприятия занимается подготовкой пакета документов для оформления и получения Лицензии.



Нужно отметить, что в работе по подготовке пакета документов участвуют многие подразделения, и от их слаженной работы зависит конечный результат. Специалисты технологического, конструкторского отделов, метрологической службы, службы качества, бухгалтерии и других подразделений уже предоставили необходимую информацию, и теперь «Аскольду» остается пройти процедуры внутреннего аудита и внешнего аудита Союзсерта, а также направить документы для получения лицензии в Минпромторг РФ.



Дальневосточный арматурный завод «Аскольд» является единственным отечественным предприятием, расположенным на Дальнем Востоке и выпускающим трубопроводную арматуру высокого и низкого давления. Завод был основан в 1943 году и имеет богатый опыт в сфере арматуростроения. В январе 2014 года завод стал действительным членом Научно-промышленной Ассоциации Арматуростроителей. В августе того же года предприятие получило лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов. Каталог продукции «Аскольда» обширный: арматура для судостроения и судоремонта, пожарная арматура; муфтовые, переходные, рукавные головки; соединительные муфтовые, цапковые и рукавные головки; заглушки различных видов, запорные клапаны, распылители различных модификаций и пожарные стволы. Материал, из которого выполнены изделия – бронза. Проводимая среда – пресная и морская вода.



По материалам пресс-службы ПАО «Аскольд»