ПАО «ИФАЗ» поставил задвижки для Белорусской АЭС

На прошлой неделе стало известно, что на Белорусскую АЭС отгрузили и доставили крупную партию задвижек производства Ивано-Франковского арматурного завода. Поставка состоялась по очередному внешнеэкономическому контракту с представительством ПАО «ИФАЗ» в Республике Беларусь — ООО «БелСпецАрматура». Изготовление задвижек ИА11165-200 в количестве 20 штук началось в августе 2016 года, уже в феврале 2017 в производственных цехах ПАО «ИФАЗ» успешно прошли приемо-сдаточные испытания с участием представителя заказчика, сообщают в компании.



По материалам пресс-службы ПАО «ИФАЗ»