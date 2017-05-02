«Армалит» успешно прошел проверку АО «ОСК»

В марте текущего года АО «Армалит» успешно прошло аудит на соответствие требованиям АО «ОСК», предъявляемым к поставщикам судовой арматуры. За несколько дней аудиторы осуществили проверку абсолютно всех структурных подразделений предприятия. Комплексному анализу подверглись все производственные и конструкторско-технологические возможности, система менеджмента качества, финансовое состояние, работа с персоналом, а также удовлетворенность потребителей. Аудит подтвердил, что продукция АО «Армалит» соответствует высоким стандартам качества и требованиям заказчиков.



В ходе проверки специалисты отдельно подчеркнули, что предприятие является легитимным производителем судовой арматуры, что подтверждается наличием актуальной, учтенной конструкторской документации. Результатами аудита стало присвоение АО «Армалит» категории А – данная оценка характеризует машиностроительный завод как предприятие с высокой степенью надежности. В итоговом отчете АО «ОСК» дало рекомендации проектно-конструкторским бюро, судостроительным и судоремонтным предприятиям рассматривать АО «Армалит» как лучшего проектировщика и производителя судовой арматуры для строящихся кораблей и судов.



АО «Армалит» — компания полного цикла производства, имеющая вековую историю, основным направлением деятельности которой является разработка и производство трубопроводной арматуры. Предприятие производит судовую арматуру, предназначенную для применения в системах трубопроводов; общепромышленную трубопроводную арматуру для предприятий нефтяной, газовой, химической и других отраслей промышленности; резинометаллические амортизаторы АКСС всех типов и размеров; поковки, отливки из чугуна, стали и цветных металлов; предоставляет услуги в области механической обработки деталей.



По материалам пресс-службы АО «Армалит»