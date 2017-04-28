НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» ВЫПУСТИЛО НОВУЮ КНИГУ «МОДЕРНИЗАЦИЯ АРМАТУРЫ АЭС»

Как сообщают в компании, к книге рассмотрены пути модернизации трубопроводной арматуры систем АЭС. Отражены современные направления конструктивной и технологической модернизации арматуры по исполнению и материалу основных узлов и деталей, качеству и точности их изготовления и сборки. Проведена систематизация и оценка функциональности и технологичности конструкций общепромышленной систем нормальной эксплуатации и специальной арматуры систем. Обобщен опыт использования конструктивно и технологически модернизированной арматуры в системах станций. Книга предназначена для научных, инженерно-технических работников, студентов и аспирантов, специализирующихся в проектировании и эксплуатации оборудования и арматуры атомных станций.



Выходные данные: В.И. Аксёнов, А.И. Гошко, А.П. Епишов, В.А. Куранов, В.В. Порошин, В.В. Потапов, С.В. Сейнов. Модернизация арматуры АЭС. М.: Инновационное Машиностроение, 2017. 496 с.



Научно-производственное объединение «ГАКС-АРМСЕРВИС» было создано в 1992 и является членом, а с 2000 года головной организацией Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей (НПАА) по вопросам технологии производства, ремонта трубопроводной арматуры, а также созданию научно-технической документации. В 2006 году предприятие вошло в состав Российского Союза Нефтегазостроителей (РОССНГС), а в 2015 возглавило комитет ТПП по импортозамещению. «ГАКС-АРМСЕРВИС» разрабатывает, выпускает и поставляет:





● Оборудование для производства, ремонта и испытаний трубопроводной арматуры;

● Оборудование для ремонта, обслуживания и строительства трубопроводов;

● Испытательные стенды и комплексы для нефтепромыслового, устьевого и противовыбросового оборудования;

● Оборудование для освидетельствования газовых баллонов;

● Метрологическое оборудование для измерения шероховатости, линейных, угловых размеров и показателей качества поверхностей;

●Справочно-информационное обеспечение и обучающая литература, с описанием процессов проектирования, производства, эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов трубопроводной арматуры.