РГК «ПАЛЮР» рассказывает об особенностях затворов со смещенным эксцентриситетом

С момента появления на рынке затворы со смещенным диском (трехэксцентриковые затворы, двухэксцентриковые затворы, в английской терминологии – TOV ("Triple Offset Valve" - затворы с тройным смещением) и DOV ("Double Offset Valve" - затворы с двойным смещением)) продолжают совершенствоваться в части своей конструкции и находят применение в новых отраслях промышленности.



Первоначально затворы такого типа разрабатывались для использования преимущественно в водных средах, но дальнейшие доработки конструкции позволили использовать эти универсальные изделия и в других отраслях промышленности, в том числе и тех, где рабочие среды гораздо агрессивнее, а температурные режимы более экстремальны. Малые габаритные размеры и строительные длины данной арматуры существенно упрощают монтаж и демонтаж. Затворы, даже больших диаметров, легко могут устанавливаться в малодоступные и ограниченные узлы технологических линий без применения крупногабаритной грузоподъемной техники. Стоимость дисковых затворов больших диаметров, по сравнению с аналогичными шаровыми кранами или клиновыми задвижками, в разы ниже, что, порой, экономит шестизначные суммы бюджета. Разборная конструкция затворов обеспечивает возможность быстрой замены уплотнительных поверхностей, входящих в состав ЗИП, что позволяет оперативно и экономично производить ремонт, как на месте эксплуатации затвора, так и в специализированных ремонтных цехах.



Конструктивные особенности затворов со смещенным эксцентриситетом.



В двухэксцентриковых затворах вал затвора отстоит относительно центральной оси так, что образуются два направления смещения - смещение вдоль оси трубопровода (B1) и смещение поперек нее (B2). Полезный эффект такого смещения, относительно симметричных затворов, заключается в минимизации воздействия на уплотнения. При работе на закрытие уплотнение деформируется лишь в крайнем положении диска, за счет чего уменьшается его износ. Примыкающие поверхности седла и диска симметричны.



В затворах с тройным эксцентриситетом шток (вал) так же смещен относительно центральной оси диска и центральной оси трубопровода. Однако, в отличие от затворов с двойным эксцентриситетом, они имеют несимметричную форму уплотняющих поверхностей. Данная особенность сказывается на цене конечного изделия в сторону увеличения, но и значительно повышает пределы эксплуатационных характеристик. У таких затворов практически не возникает деформаций уплотняющих поверхностей диска и седла, а перекрытие потока обеспечивается сопряжением металлических поверхностей. Смыкающиеся поверхности в различных точках имеют разный угол к оси трубопровода - что образует третий эксцентриситет.



Комбинация трех смещений в момент прижима и размыкания уплотнительных поверхностей обеспечивает полное отсутствие трения уплотнительных поверхностей, способствуя минимизации износа седла и уплотнения в течение всего срока службы затвора. Кроме того, оптимизированный угол зацепления исключает прилипание или заедание диска и уменьшает рабочий крутящий момент затвора, что позволяет применять менее мощные приводы, снижая впоследствии общую стоимость арматуры и электропотребление.



Металлические уплотнения также расширяют температурный диапазон работы изделий, позволяя осуществлять установку эксцентриковых затворов в технологических узлах, рабочие среды



которых обладают очень высокими либо сверхнизкими температурами (-196…+550⁰С). При экстремальных режимах или суровых природных условиях данный тип арматуры обеспечивает надежность и качество работы.



Тенденции использования эксцентриковых затворов в разных отраслях



Эксцентриковые дисковые затворы традиционно можно встретить во многих отраслях промышленности, таких, например, как нефтедобыча и нефтепереработка, индустрия СПГ, химия, нефтехимия, добыча и перекачка газа, коммунальное хозяйство, судостроение, целлюлозно-бумажное и сталелитейное производство, опреснение и очистка воды.



Филипп Тейлор, менеджер бизнес-направления компании "Crane ChemPharma & Energy", выделил важные особенности дисковых эксцентриковых затворов, которые позволили им занять достойное место среди всего многообразия запорной арматуры и должны способствовать существенному повышению безопасности и производительности следующим поколениям этих изделий:



1. Уплотнение металл-металл, металл–металл+графит. Обладая металлическим седлом и металлическим же уплотнением, затворы со смещенным эксцентриситетом могут обеспечить надежное запирание с высокой герметичностью. При эксплуатации в нефтяной и прочих отраслях промышленности, оперирующих пожароопасными рабочими средами, металлические уплотнения позволяют данной арматуре соответствовать высоким требованиям пожаробезопасности.



2. Крутящий момент. Крутящий момент в эксцентриковых затворах позволяет запорному элементу "самонастраиваться" для равномерного распределения уплотнения. "Плавающее" уплотнительное кольцо и широкая уплотнительная кольцевая прокладка обеспечивают превосходное уплотнение и герметичное запирание. Небольшое увеличение крутящего момента при закрытии затвора дает лучшее запирание ввиду более равномерного распределения уплотняющего кольца по всей площади седла.



По материалам пресс-службы РГК «Палюр»