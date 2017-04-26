Волгограднефтемаш стал поставщиком арматуры для «Газпромнефти»

В апреле завершился технический аудит ОАО «Волгограднефтемаш», проводимый компанией ООО «Газпромнефть-Снабжение» с целью подтверждения возможностей предприятия изготавливать и поставлять запорно-регулирующую арматуру в соответствии с требованиями нормативно-технической документации производителя. По результатам проверки «Волгограднефтемаш» включен в перечень потенциальных поставщиков данного вида продукции.



Как сообщают на предприятии, «Волгограднефтемаш» давно сотрудничает с компанией «Газпром нефть», изготавливая и поставляя ее дочерним предприятиям технологическое оборудование для нефтепереработки. Так, в прошлом году волгоградскими машиностроителями был выполнен крупный заказ на производство уникального сверхгабаритного оборудования – коксовых камер, колонн, теплообменников – для Омского и Московского нефтеперерабатывающих заводов.



ОАО «Волгограднефтемаш» считается одним из крупнейших российских производителей технологического оборудования для газовой, нефтяной и нефтехимической отраслей промышленности. Вместе с «Котельниковским арматурным заводом» (г. Котельниково Волгоградской обл.) входит в состав Группы компаний «СГМ» и специализируется на выпуске реакторов, коксовых камер, колонн, сепараторов, емкостей, кожухотрубчатых теплообменников, нефтяных насосов, устройств камер запуска и приема средств очистки и диагностики и трубопроводной арматуры. Главной особенностью предприятия является возможность изготовления крупногабаритного и нестандартного оборудования в полной заводской готовности.



По материалам пресс-службы ООО «Волгограднефтемаш»