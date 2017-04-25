МК «Сплав» рассказала о борьбе с поставками фальсификата на АЭС

В апреле 2017 года, как сообщают на предприятии, был вынесен обвинительный приговор по делу о попытке продажи на Курскую АЭС фальсифицированных магнитоиндукционных преобразователей (МИП), единственным сертифицированным производителем которых является завод «Старорусприбор», входящий в состав МК «Сплав». На 3,5 и 2,5 года, а также к штрафу 300 000 рублей и 200 000 рублей соответственно осуждены директор московского ООО «НТЛ-Прибор» Юрий Шаповалов и гражданин Литовской республики Леонард Коженевский. Оба признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).



Дело в том, что в 2014 году «НТЛ-Прибор» выиграл конкурс на поставку для Курской атомной станции МИП в сборе с трассами из кабеля на сумму ок. 19 млн.руб. Поскольку единственным производителем магнитоиндукционных преобразователей с 1975 года является ОАО «Старорусприбор», директор «НТЛ-Прибор» Шаповалов обратился в Корпорацию «Сплав» с просьбой заключить договор о продаже МИП. Однако до подписания договора дело не дошло, хотя продукция – 200 преобразователей – на АЭС все-таки была поставлена.



Владимир Яковлев, начальник отдела экономической безопасности и защиты информации Корпорации «Сплав», рассказывает: «Учитывая тот факт, что «Старорусприбор» как единственный законный производитель МИП никакую продукцию для Курской АЭС так и не отгрузил, мы начали собственную проверку и обратились с заявлениями о возможном подлоге в Концерн «Росэнергоатом» и Управление ФСБ по Курской области. В ходе следственных мероприятий было выяснено, что на атомную станцию были отгружены преобразователи, произведенные нашим заводом в середине 80-х годов прошлого века. За новую и полностью соответствующую строжайшим техническим требованиям продукцию мошенники выдали приборы, некогда поставленные и хранившиеся в течение длительного времени на давно не работающей Игналинской АЭС в Литве. Удалив маркировку «Сплава» и нанеся новую, свою, ООО «НТЛ-Прибор» снабдило купленные у АЭС изделия всеми требуемыми документами и фактически выдало приборы за новые изделия, якобы произведенные ими в 2014 году».



Своевременная реакция представителей Корпорации «Сплав» позволила предотвратить не только действия мошеннической схемы (оплату за сомнительную продукцию Курская АЭС так и не произвела), но и возможные катастрофы. Магнитоиндукционные преобразователи МИП являются высокоточными приборами и предназначены для определения одного из важнейших параметров работы атомного реактора – фактического расхода теплоносителя. Любое недостоверное измерение показателей может привести к аварийной остановке энергоблока и серьезным катастрофическим последствиям.



В течение последнего времени факты появления на рынке атомной энергетики контрафактной или фальсифицированной продукции выявлялись неоднократно. Корпорация «Сплав» ведет активную деятельность по пресечению попыток фальсификации собственной продукции и поставки поддельного оборудования на стратегически важные объекты. Так, в конце 2016 года на Ленинградскую АЭС была поставлена партия поддельных сильфонных клапанов, якобы произведенных ПАО «Контур», производственным подразделением «Сплава». По факту выявленных обстоятельств договор с компанией «Нева-Арматура», поставившей контрафактный товар, заказчиком был расторгнут.



Корпорация «Сплав» – один из ведущих производителей и поставщиков трубопроводной арматуры и оборудования для объектов атомной и тепловой энергетики, нефтегазовой и химической промышленности, ракетно-космического комплекса, ЖД-отрасли, ЖКХ и промышленного сектора экономики. Продукцией МК «Сплав» оснащены все российские АЭС и станции, построенные по отечественным проектам за рубежом, а также крупнейшие отечественные объекты нефтегазохимической, теплоэнергетической и других отраслей промышленности. Особое внимание в Корпорации уделяется процессу обеспечения безупречного качества выпускаемой арматуры. 100% производимой продукции проходит проверочные испытания, также на предприятиях действует система многоступенчатого контроля (включая входной контроль основных материалов, операционный и окончательный контроль).



По материалам пресс-службы МК «Сплав»