Впервые вышел из печати новый сборник статей из журнала ТПА

Компания «АТФ (Умные технологии)» (г. Брянск) официальный дистрибьютор фирмы Dow Corning и член Европейской Дистрибьюторской Группы DGE в России издало сборник статей «Руководство по выбору смазочных материалов и покрытий для трубопроводной арматуры». Сборник ярко иллюстрирован, содержит тематический указатель и полное содержание всех материалов. Формат сборника А4, объем 24 страницы. Редакция журнала выражает благодарность нашему постоянному автору Максиму Ивановичу Прудникову за инициативу по изданию этого уникального сборника статей. Впереди новые аналогичные сборники и укрепление сотрудничества с ведущими компаниями по разработке новых технологий в арматуростроении.



Д.Грак, к.т.н. главный редактор