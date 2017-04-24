В России на 20 % увеличился экспорт нефтегазового оборудования, в том числе ТПА

На прошлой неделе Правительством РФ были представлены материалы, подготовленные к ежегодному отчету премьер-министра Дмитрия Медведева в Госдуме. Согласно этим документам, объем экспорта продукции нефтегазового машиностроения в 2016 году достиг 395,7 млн долларов, темп прироста по отношению к сопоставимому периоду 2015 года составил 20%:

«В 2016 году объем российского рынка нефтегазового оборудования составил 480 млрд рублей. Объем внутреннего производства составил 251 млрд рублей и вырос на 7,13% по сравнению с 2015 годом. Объем экспорта продукции нефтегазового машиностроения в 2016 году достиг 395,7 млн долларов США (темп прироста по отношению к сопоставимому периоду 2015 года - 20%)», – сообщается в материалах.

Среди основных видов экспортируемой продукции выделяется насосное и компрессорное оборудование, трубопроводная арматура, оборудование для добычи углеводородного сырья, буровое оборудование и другие.

В материалах отмечается, что предприятия нефтегазового машиностроения в 2016 году получили господдержку через субсидирование затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности, субсидирование затрат, понесенных на уплату процентов по кредитам, субсидирование российских организаций на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства потребителям в 2016 году.

Кроме того, по линии государственной программы РФ «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2015-2030 годы» для реализации первоочередных проектов в 2016-2017 годах выделено почти 1,3 трлн рублей шести организациям. «Фонд развития промышленности за 2016 год в части нефтегазового машиностроения рассмотрел 33 заявки на получение льготного займа, из них были одобрены 12 проектов на общую сумму 2,8 трлн рублей, подписаны соответствующие договоры», - говорится в документе.

По материалам портала Finanz.ru