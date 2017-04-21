PROFACTOR принял участие в выставке «Вода и тепло-2017» в Минске

В этом году участниками 19-ой Международной выставки «Вода и тепло», прошедшей с 28 по 31 марта, стали 163 компании из 23 стран мира. Большую часть составляли предприятия Беларуси. Стенд PROFACTOR пользовался особой популярностью у белорусских посетителей, также продукцией немецкого производителя интересовались гости из Польши, Молдовы и Украины. В частности, стенд PROFACTOR привлекал монтажников, представителей заводов и других предприятий, а также фирмы по ремонтно-восстановительным работам. Они внимательно изучали весь ассортимент изделий PROFACTOR, интересовались техническими характеристиками и сравнивали их с продукцией других фирм, например, Oventrop, итальянской Giacomini, шведской Esbe, а также с российской маркой VALTEC. Их товары широко представлены на белорусском рынке и хорошо знакомы местным потребителям. Что касается продукции PROFACTOR, то она ещё недостаточно известна в Беларуси. Поэтому некоторые посетители не скрывали своего скепсиса, увидев незнакомую немецкую марку. Однако вникая в нюансы, интересуясь историей компании PROFACTOR Armaturen GmbH, её производственной базой и техническими разработками, белорусы переставали сомневаться и начинали переговоры.



В ходе выставки выяснилось, что белорусских участников больше интересует цена товара и в меньшей степени его качество. Именно на стоимости изделий, во время переговоров, делался особый акцент. Если кто-то на выставке предлагал выгодную цену, то белорусы могли «закрыть глаза» на качество низко-стоимостного предложения. А вот высококачественный товар по соответствующей цене их интересовал меньше. И всё-таки белорусы убеждались, что изделия PROFACTOR конкурентоспособны среди премиальных брендов, поэтому они могут занять свою нишу и найти потребителей.



Конечно, при выборе сантехнического товара, белорусы руководствовались не только его стоимостью. Они интересовались наличием продукции на складах, её доступностью, а также применением в изделиях оригинальных технических решений. Посетители стенда обращали внимание на то, что вся продукция PROFACTOR полностью никелирована. В этом белорусы находили как свои плюсы, так и минусы. В частности, некоторых гостей смущало то, что под никелированной поверхностью изделий не видна латунная начинка. Этот момент почему-то вызывал опасения, хотя в европейских странах, да и сегодня в России, таких опасений у потребителей нет и быть не может.



По ситуации на минской выставке «Вода и тепло-2017» можно было судить о нынешнем состоянии сантехнического рынка Беларуси. Увы, картина нерадостная. Как выяснилось, в целях экономии, белорусы вынуждены устанавливать на предприятиях дешевые и соответственно низкокачественные изделия. Рынок ориентирован на уровень качества значительно ниже среднего. Поэтому местных потребителей привлекают недорогие товары, спрос на высококачественную продукцию есть, но он невелик.



Значительная доля внутреннего рынка принадлежит продукции завода «Цветлит», она реализуется по всей республике. Производственное унитарное предприятие «Цветлит» было создано около 60-ти лет назад, в ноябре 1959 года, при Белорусской ССР. Граждане в целом довольны качеством продукции завода, но товарный вид изделий абсолютно



неконкурентоспособен. Правительство страны рекомендует всем предприятиям использовать товары «Цветлит» для поддержания отечественного производителя. Естественно, что у белорусских потребителей выбора как такового не остается.



В то же время, в Беларуси есть дефицит сантехнической продукции с уникальными техническими решениями. Речь идёт, прежде всего, о трёхходовых смесительных клапанах, клапанах трёхходовых регулирующих распределительных, клапанах смесительных термостатических, которые производятся PROFACTOR и успешно реализуются много лет. Причем немецкий производитель готов консультировать белорусских партнёров и потребителей и рекомендовать, в каких случаях эффективнее использовать тот или иной клапан. PROFACTOR Armaturen GmbH обладает всеми необходимыми ресурсами, возможностями и инженерными решениями, способными восполнить недостающие на белорусском рынке сантехнические элементы. Компания надеется, что рано или поздно и белорусский потребитель сделает выбор в пользу высококачественной продукции известных торговых марок.



По материалам пресс-службы компании PROFACTOR Armaturen GmbH