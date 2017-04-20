Журнал ТПА на выставке «Акватерм Санкт-Петербург»

Еще не успела окончиться крупнейшая выставка нефтегазовой отрасли «Нефтегаз-2017», а мы уже продолжаем работать на другой площадке: вчера, 19 апреля, в петербургском «Экспофоруме» стартовала выставка «Акватерм Санкт-Петербург», участниками которой стали несколько предприятий отрасли. Подробнее о выставке мы расскажем позже, а пока приходите на наш стенд А275 и знакомьтесь с новым номером журнала ТПА 2 (89) 2017.







Aquatherm St. Petersburg – главное профессиональное мероприятие, направленное на освещение всех тематик HVAC & Pool индустрии и отражающее перспективы развития отрасли в Северо-Западном федеральном округе. Выставка проходит 19–21 апреля 2017 года в конгрессно-выставочном комплексе «ЭКСПОФОРУМ», павильон G. Время работы: 10:00 - 18:00 Aquatherm St. Petersburg – главное профессиональное мероприятие, направленное на освещение всех тематик HVAC & Pool индустрии и отражающее перспективы развития отрасли в Северо-Западном федеральном округе. Выставка проходит 19–21 апреля 2017 года в конгрессно-выставочном комплексе «ЭКСПОФОРУМ», павильон G. Время работы: 10:00 - 18:00