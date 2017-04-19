Модернизация мембранных клапанов Bürkert

Компания Bürkert сообщила о последних усовершенствованиях мембранных клапанов:



1) Привод ELEMENT из нержавеющей стали с креплением из нержавеющей стали, вращаемый на 360°, был разазработан для донных, Т-образных, а также блочных клапанов (типы 2104, 2105 and 2034), Крепление привода дает определенные преимущества, например, для более удобной ориентации привода при подключении и визуальном контроле дисплея или при применениях на высокие температуры, где предпочтительно исполнение, в том числе и крепежа привода, из нержавеющей стали. Крепеж из нержавеющей стали для приводов серии ELEMENT доступен для приводов диаметром Ø 50 мм, Ø 70 мм, Ø 90 мм и Ø 130 мм и мембран размером 8, 15, 20, 25, 32, 40, 50 и 65.



2) Для увеличение пропускной способности клапанов была разработана новая конструкция кованых корпусов с улучшенными параметрами потока для типов 2031, 2063, 2103, 3233, 3323 и 3363 диаметром 8, 15, 20, 25, 40 и 50. Более того, углы самодренирования новых корпусов изменились и теперь указаны непосредственно на корпусе в дополнение к указанным на маркировке. Улучшенная конструкция корпуса с увеличенной пропускной способностью позволяет применять клапаны с меньшим диаметром. Это снижает стоимость клапана, расходы на его эксплуатацию, уменьшает установочные размеры, повышает эффективность оборудования.



3) Модернизированное крепление мембраны для увеличения срока службы и упрощения процесса замены мембраны для всех мембранных клапанов (за исключением типа Robolux) разработано для типов 2031-2034, 2063-2065, 2103-2105, 2730, 2731,3232-3234, 3323-3325, 3363-3365, 8801, 8802. Размеры мембран 15-50. Теперь для простой замены мембран (например c ЕПДМ на ПТФЕ и обратно) можно использовать специальный переходник. Такая простая замена мембран одного типа на другой дает большую гибкость в применении и экономит время.



Среди других усовершенствований – оптимизация процессов обработки для повышения качества поверхности. В компании преимущественно применяется механическая полировка, а не ручная, также выбран наилучший процесс электрополировки: оптимальный съем материала при использовании внутренних катодов гарантирует высокое качество по всей поверхности.



В дополнение к уже существующим преимуществам оборудования, Bürkert добавил новые, которые также позволяют экономить время и ресурсы:



- Увеличенный срок службы мембран позволяет сократить расходы на запасные части, работы по техническому обслуживанию, расширить интервал технического обслуживания, повысить надежность оборудования



- Широкая линейка продукции от одного производителя, различные возможности решения задач автоматизации (централизованная, децентрализованная, распределенная автоматизация), гарантированно высокое качество и надёжность.



По материалам пресс-службы компании Bürkert