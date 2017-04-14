КОМПАНИЯ «ИЛЬМА» ПОЛУЧИЛА ДИПЛОМ ММЭФ-2017

6-7 апреля 2017 года в комплексе административных зданий Правительства Москвы на Новом Арбате прошёл XV Московский международный энергетический форум «ТЭК России в XXI веке», участником которого стала компания «Ильма».



Из обращения Генерального директора ММЭФ Андрея Епишова к участникам Форума: «Новые внешнеполитические и внешнеэкономические реалии требуют безотлагательного принятия эффективных контрмер, направленных на развитие собственного промышленного производства, и преодоление неблагоприятных для России экономических последствий снижения мировых цен на энергоносители. Форум «ТЭК России в XXI веке» ставит перед собой задачу поиска путей решения инфраструктурных проблем в топливно-энергетическом комплексе, который может и должен послужить базой, для возрождения диверсифицированной и конкурентоспособной национальной экономики на современной научно-технической основе».



Компания «ИЛЬМА», являясь разработчиком и производителем высокоэффективных уплотнений для герметизации разъёмных соединений промышленного и энергетического оборудования, на протяжении многих лет оказывает поддержку ММЭФ. За многолетнюю поддержку и участие в выставке, организованной на площадке Форума, компания «ИЛЬМА» награждена дипломом ММЭФ-2017.



ООО «ИЛЬМА» – научно-производственная компания, российский лидер в области инновационных технологий герметизации разъёмных соединений промышленного и энергетического оборудования. Компания обладает современной производственной базой, установками для тестирования уплотнений, а также сервисным центром. Под торговыми марками Ильма® и ГраФлан® компания разрабатывает и производит: прокладки фланцевые (по стандартам ГОСТ, DIN, ANSI, а также по чертежам заказчика) и фланцевую ленту; набивку для сальников насосов и арматуры; заглушки межфланцевые; изолирующие фланцевые соединения. «Ильма» является дистрибьютором в России уплотнений ведущих мировых производителей: паронита листового безасбестового Klinger®; спирально-навитых, зубчатых, металлических прокладок, сальниковой набивки и компенсаторов Kempchen; графитовых материалов и фольги Sigraflex®; уплотнений KWO® из экспандированного фторопласта; немецкого оборудования Peters для резки листовых прокладочных материалов.



По материалам пресс-службы ООО «ИЛЬМА»

