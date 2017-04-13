НПП «Трубопровод» сообщил об обновлении программ «СТАРТ»

Пресс-служба научно-производственного предприятия «Трубопровод» рассказала о выпуске обновленных версий программ СТАРТ, СТАРТ-Лайт, СТАРТ-Проф 4.81 R4. В частности, в программы были внесены следующие изменения:



1) СП 36.13330.2012: уточнен расчет напряжений в тройниках



2) ASME B31.1-2016, DLT 5366-2014: Добавлена возможность задавать отводы 5D



3) ASME B31.1-2016: Учтено примечание 2 к пункту 102.3.2



4) ASME B31.1-2016: Уточнен расчет неравнопроходных тройников



5) CJJ/T 81-2013: В режиме испытаний допускаемое напряжение 1.5(St+Sc) заменено на 1.5St для узловых деталей (отводов, тройников, переходов)



6) CJJ/T 81-2013: Изменен коэффициент учета давления при вычислении коэффициентов интенсификации напряжений для циклической прочности



7) CJJ/T 81-2013: Добавлена опция по расчету надземной части трубопровода в соответствии с DLT 5366-2014



8) DLT 5366-2014: Допускаемый размах напряжений теперь вычисляется как Sa=f(1.2Sc+0.2Sh) если SL>Sh



9) Исправлен экспорт в открытый формат в Китайской версии интерфейса



10) Оптимизировано и уменьшено использование оперативной памяти для больших моделей



11) Ускорена работа графики и интерфейса при работе с большими моделями



12) Уточнен алгоритм подбора пружин China Power



13) Исправлены ложные срабатывания контроля качества решения для направляющих опор с зазором



14) Исправлен ряд проблем при расчете трубопроводов из цветных металлов



15) Исправлен учет веса арматуры, тройников, переходов и фланцев. Вес труб, замененных деталью, теперь не учитывается



16) Исправлена проблема с вычислением напряжений в промежуточных сечениях отводов во всех нормах (появилась в 4.81R1)



17) Исправлена проблема с исчезающими трубами в графическом окне результатов



18) Исправлена проблема с выбором разрешения при экспорте в графический файл (bmp, jpg, tif)



19) Исправлена неточность при расчете отбраковочных толщин (при копировании данных через буфер обмена в расчет попадала прибавка на коррозию)



20) Исправлен ряд других обнаруженных проблем



Также в компании сообщают, что пользователи, приобретавшие программу в НТП «Трубопровод», могут загрузить и установить последний релиз со страницы Downloads. Для получения пароля необходимо прислать запрос на start@truboprovod.ru с указанием номера лицензии и названия организации. Обновление ключей при обновлении текущей версии не требуется.



Всю историю изменений версий СТАРТ, СТАРТ-Проф, СТАРТ-Лайт, СТАРТ-Экспресс вы можете найти на сайте компании. Там же можно посмотреть вебинары «Обзор основных изменений в ПС СТАРТ версий 4.62-4.80»: часть 1 (4.63-4.66), часть 2 (4.67-4.75), часть 3 (4.76-4.80)



НТП «Трубопровод» является одной из ведущих в России компаний по информационным технологиям в области проектирования нефтеперерабатывающих, нефтехимических и химических производств; экспертизе промышленной безопасности проектов производств, объектов и технических устройств; диагностике и контролю неразрушающими методами



сосудов, аппаратов, резервуаров и трубопроводов. К основным видам деятельности компаний относятся:



– разработка рекомендаций по сложным нестандартным инженерным проблемам;



– экспертиза промышленной безопасности проектов, производств, установок, технических устройств (оборудования и трубопроводов);



– разработка и внедрение программного обеспечения и баз данных для систем автоматизированного проектирования;



– научные исследования, разработка методик гидравлических, тепловых, прочностных расчётов сосудов, аппаратов и трубопроводных систем.



– разработка нормативно-технической документации;



– обеспечение поддержки проектирования в части решения сложных инженерных задач и автоматизации проектных работ.



По материалам пресс-службы НПП «Трубопровод»