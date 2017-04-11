КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ФОТО С ЖУРНАЛОМ ТПА

Дорогие друзья, в преддверии выставки «Нефтегаз-2017» мы решили провести небольшой конкурс. Если вы хотите, чтобы ваше фото попало на страницы нашего журнала, сайт и группу на Facebook и вы однажды проснулись знаменитым, просто следуйте этой инструкции: * Приходите на ВЫСТАВКУ «НЕФТЕГАЗ-2017», которая состоится в ЦВК «Экспоцентр» 17-20 апреля 2017 года;
* Найдите стенд ТПА (1 павильон, стенд 1A54) и возьмите со стойки ЛЮБОЙ номер журнала;
* Сделайте КЛАССНУЮ фотографию с журналом;
* Подпишите её и ВЫЛОЖИТЕ на Facebook/ВКонтакте с хэштегом #valverustpa или #валверустпа (убедитесь, что фото выложено в открытом доступе и доступно не только друзьям);
* Дождитесь ОКОНЧАНИЯ конкурса и узнайте его РЕЗУЛЬТАТЫ на нашем сайте!
Итоги конкурса мы подведем сразу после окончания выставки – 24 апреля 2017 года. Наша редакция обязательно посмотрит все фотографии и выберет самую яркую и необычную! Фото победителя будет опубликовано в ТПА №3 (90) 2017, на сайте и в группе на Facebook. Также автор получит специальный приз от нашей редакции. Какой? Участвуй, борись за победу и узнаешь!
Журнал ТПА ищет российского производителя, который действительно имеет возможность или уже печатает модели различных типоразмеров арматуры (не сантехнической) на 3D-принтере? У руководства таких компаний есть реальный шанс выиграть приз от главного редактора журнала ТПА Дмитрия Грака – оригинальный КАЛЬВАДОС, изготовленный на одном крупном арматурном заводе. Награждение счастливого арматуростроителя (при условии его «поимки») состоится 18 апреля 2017 года, на выставке «Нефтегаз-2017».
С уважением, редакция ТПА
Тел.: (812) 932-08-97
* Найдите стенд ТПА (1 павильон, стенд 1A54) и возьмите со стойки ЛЮБОЙ номер журнала;
* Сделайте КЛАССНУЮ фотографию с журналом;
* Подпишите её и ВЫЛОЖИТЕ на Facebook/ВКонтакте с хэштегом #valverustpa или #валверустпа (убедитесь, что фото выложено в открытом доступе и доступно не только друзьям);
* Дождитесь ОКОНЧАНИЯ конкурса и узнайте его РЕЗУЛЬТАТЫ на нашем сайте!
Итоги конкурса мы подведем сразу после окончания выставки – 24 апреля 2017 года. Наша редакция обязательно посмотрит все фотографии и выберет самую яркую и необычную! Фото победителя будет опубликовано в ТПА №3 (90) 2017, на сайте и в группе на Facebook. Также автор получит специальный приз от нашей редакции. Какой? Участвуй, борись за победу и узнаешь!
Напоминаем вам также о другом конкурсе:
Журнал ТПА ищет российского производителя, который действительно имеет возможность или уже печатает модели различных типоразмеров арматуры (не сантехнической) на 3D-принтере? У руководства таких компаний есть реальный шанс выиграть приз от главного редактора журнала ТПА Дмитрия Грака – оригинальный КАЛЬВАДОС, изготовленный на одном крупном арматурном заводе. Награждение счастливого арматуростроителя (при условии его «поимки») состоится 18 апреля 2017 года, на выставке «Нефтегаз-2017».
С уважением, редакция ТПА
Тел.: (812) 932-08-97
E-mail: an_popova@inbox.ru
http://www.valverus.info/
https://www.facebook.com/valverus.tpa/