Глава ОМК рассказал о начале производства первых ТБД в России

Президент «Объединенной металлургической компании» Владимир Маркин дал интервью журналистам корпоративного журнала «Газпрома», в котором рассказал о начале производства ТБД в 2005 году и развитии компании.



«В нашей стране исторически не было достаточного количества современных трубных мощностей по большим диаметрам. Сейчас уже это трудно представить, но еще в 2000-х годах наша промышленность не выпускала трубы для магистральных газопроводов. Для их строительства Россия по-прежнему была вынуждена, как в 1970-е, покупать трубы по импорту. Тогда у руководства «Газпрома» возникло стратегическое понимание, что в России нужно создавать собственное производство качественных труб большого диаметра. Это было зафиксировано в программах развития топливно-энергетического комплекса, принятых в отрасли в начале 2000-х. В планах «Газпрома» мы видели будущие проекты новых газовых магистралей большой протяженности, которые должны надежно и долгосрочно работать в самых сложных условиях. Для их строительства требовались трубы так называемого русского размера — диаметром 1420 мм. Трубы такого сортамента тогда были готовы предложить только японские и немецкие производители. И в 2003 году компания приняла решение: пора менять ситуацию.



В то время никто не мог дать гарантий, что планируемые проекты будут реализованы. Тем не менее мы приняли решение организовать на Выксунском металлургическом заводе (ВМЗ) комплекс по производству прямошовных одношовных труб диаметром до 1420 мм. Примечательно, что до 2005 проектные рабочие давления магистральных трубопроводов были 5,4 и 7,4 МПа. При этом в зависимости от категории толщина стенки трубы составляла 15,7–18,7 и для самой высокой категории 23 мм. На внутренних инвесткомитетах мы доказывали, что нам необходимо выпускать трубы, которые могли бы выдерживать давление существенно выше, ведь магистрали могли быть проложены на тысячи километров или проходить по морскому дну. Увеличение толщины стенки выливалось в существенное удорожание инвестпроектов, но мы все-таки заложили такую возможность. И действительно, через несколько лет требования по давлению начали расти, толщина стенок сухопутных газопроводов достигала 32 мм, появилась необходимость в трубах для подводных переходов с толщиной стенки более 40 мм. Так что мы оказались правы, верно спрогнозировав перспективные требования. Это открыло нам возможности участия в новых сложных проектах.



В 2005 году на нашем Выксунском металлургическом заводе в Нижегородской области начал работу первый в стране комплекс по выпуску одношовных прямошовных труб для магистральных трубопроводов «русского размера». И когда появился заказ на трубы для строительства сухопутной части «Северного потока», который открывал новый экспортный маршрут российского газа в Европу, мы смогли начать его выполнение с первых дней запуска комплекса.



Сотрудничество с «Газпромом» в рамках Программы научно-технического сотрудничества дало нам понимание перспективных требований и подготовило наши производства и специалистов к участию в международных газопроводных проектах. Новой проверкой для нас стал морской газопровод «Северный поток». Запомнился такой случай. После проведения инспекции производства в рамах поданной заявки на участие в этом проекте шли собеседования с руководителями международной компании. Нам говорили: у вас есть современное оборудование, квалифицированный персонал, передовые технологии, но справитесь ли вы без



серьезного подводного опыта? Мы заверили, что справимся, так как у нас есть опыт участия в проектах «Газпрома».



В итоге Nord Stream поверила в нас, и ОМК стала первой и единственной российской трубной компанией, допущенной к участию в этом проекте. Всего для двух ниток газопровода «Северный поток» ОМК отгрузила более 460 тысяч тонн труб. В рамках контракта была произведена партия труб с толщиной стенки до 41 мм. Это уникальные трубы, которые выдерживают давление до 22 МПа. Для компрессорной станции Портовая, которая является начальной точкой «Северного потока», компания произвела партию труб, которые по своим характеристикам способны выдерживать давление до 250 МПа, что не имеет аналогов во всем мире. В 2009 году мы увеличили мощности цеха по выпуску таких труб, доведя их до 900 тысяч тонн в год. Для удовлетворения потребностей нам было недостаточно листа (мы частично использовали отечественный, но его основные объемы вынуждены были завозить из-за рубежа). Чтобы не зависеть от его закупок, в 2011 году мы построили в Выксе толстолистовой прокатный металлургический комплекс-стан — 5000 (МКС-5000). Позже для обеспечения его стальной заготовкой было подписано долгосрочное соглашение с Новолипецким металлургическим комбинатом.



Благодаря курсу «Газпрома», направленному на замещение трубного импорта, в Центральной России появился один из самых современных в мире комплексов по производству труб большого диаметра любого уровня сложности, включая трубы 1420×48 мм, и высоких классов стали по прочности. Отмечу, что инвестиции ОМК в развитие производства стали, проката и труб в Выксе составили более 125 миллиардов рублей. Комплекс обеспечивает работой 15 тысяч сотрудников. Выксунский металлургический завод является вторым по величине налогоплательщиком региона. Значение решений 2000-х годов и движущую силу «Газпрома» в их принятии трудно переоценить. Сначала мы, а затем и другие трубные компании построили современные мощности, благодаря чему на сегодня мы смогли на 100% заместить импорт в трубах большого диаметра.



В настоящее время мы работаем с «Газпромом» по Программе научно-технического сотрудничества. Это долгосрочный, большой проект, который предполагает 27 направлений. В рамках данных программ до 2021 года планируется выполнить более 60 инновационных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Особое внимание будет уделено разработке импортозамещающей продукции. Мы с успехом замещаем импорт поставками труб, трубодеталей и трубопроводной арматуры из российской стали. Растет доля отечественного покрытия при производстве труб. В 2014 году мы осуществили крупную поставку отводов, тройников и трубных узлов для компрессорной станции «Русская», рассчитанных на сверхвысокое давление более чем 28 МПа, что является мировым рекордом. Также из сложных проектов отмечу участие компании в проекте «Турецкий поток». Мы поставили трубы, которые способны работать на глубине 2,5 км в среде, богатой сероводородом. Такие трубы были впервые выпущены и сертифицированы в нашей стране. С осени прошлого года мы участвуем в поставках для «Северного потока — 2». Предполагаем, что половина труб для этого проекта будет изготовлена из широкого листового проката собственного производства ВМЗ. Это первый международный проект такого высочайшего класса, где будет использоваться полностью отечественная труба из локализованной нами цепочки «от руды до трубы» в сегменте ТБД, включая сляб, лист, саму трубу и антикоррозионные покрытия. Именно эта российская цепочка, по отзывам клиентов, позволяет добиться максимальной стабильности и ритмичности поставок.



Также мы освоили производство высокодеформируемых труб, которые могут применяться в сейсмоактивных районах, на участках активных тектонических разломов и в вечномерзлых грунтах. Исследования подтвердили возможности труб сохранять свои эксплуатационные свойства при рабочих температурах до минус 60 градусов. Высокодеформируемые трубы ВМЗ превосходят зарубежные аналоги. Они, например, нужны для ряда участков проекта «Сила Сибири». Мы готовы



полностью обеспечить потребности «Газпрома» в таких трубах. Мы начали выпуск труб большого диаметра и соединительных деталей для трубопроводов «Газпрома» с повышенной устойчивостью к сероводородному растрескиванию. Продукция, отвечающая таким требованиям, уже поставлена для обустройства месторождений Оренбуржья. Также ОМК совместно с «Газпром ВНИИГАЗ» произвела опытную партию труб класса прочности Х100 из собственного листа. Трубы полностью соответствуют техническим требованиям».



«Объединённая металлургическая компания» (ОМК) — российская металлургическая компания, один из крупнейших российских производителей продукции для ведущих энергетических, транспортных и промышленных компаний. ОМК выпускает трубы различного назначения, железнодорожные колеса, прокат, автомобильные рессоры. Среди основных потребителей продукции ОМК — ведущие российские и зарубежные компании: Газпром, Российские железные дороги, Лукойл, Транснефть, Сургутнефтегаз,Роснефть, ТНК-BP, ExxonMobil, Royal Dutch/Shell, General Electric, Samsung. В состав холдинга входят следующие предприятия:



— Выксунский металлургический завод — Нижегородская область



— Литейно-прокатный комплекс ОМК-Сталь — Нижегородская область



— Альметьевский трубный завод — Республика Татарстан



— ОАО «Трубодеталь» — Челябинск



— ОАО «Благовещенский арматурный завод» — Благовещенск (Башкортостан)



— ОАО «Чусовской металлургический завод» — Чусовой (Пермский край)



— Завод ОМК Tube — Хьюстон (США)



По материалам портала «Выкса РФ»