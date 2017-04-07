Арматура «РТМТ» попала в каталог продукции для Арктики от Минпромторга РФ

Как сообщают на предприятии, сформирован базовый каталог высокотехнологичной промышленной продукции и услуг для нужд Арктической зоны Российской Федерации. В рамках Уральского Федерального округа в каталог включена продукция Зауральских предприятий, в том числе и трубопроводная арматура производства ООО «РТМТ».



В данном каталоге запорная арматура РТМТ, обеспечивающая перекрытие потока рабочей среды с определенной герметичностью в системах водо- и газоснабжения, в отопительных системах, вентиляции и кондиционировании, представлена стальными задвижками, клапанами и затворами. Также в каталог попала регулирующая и предохранительная арматура производства РТМТ.



Иллюстрированные каталоги высокотехнологичной промышленной продукции и услуг для нужд Арктической зоны Российской Федерации охватывают свыше 650 предприятий из 77 регионов всех федеральных округов страны и содержат 8 разделов по видам деятельности. Базовый вариант электронных каталогов в объеме около 450 страниц содержит информацию о более чем 650 предприятиях, способных производить широкую линейку высокотехнологичной продукции для нужд Арктической зоны. К примеру, в сфере энергетического и электротехнического оборудования представлены 147 проектов от предприятий из всех федеральных округов страны. Наибольшее число предложений поступило от компаний из Уральского (192), Центрального (175) и Приволжского федерального округов (106). Сборники подготовлены Департаментом региональной промышленной политики Минпромторга России на основе информации, предоставленной аппаратами полномочных представителей Президента Российской Федерации, региональными органами исполнительной власти и заинтересованными организациями.



ООО «РОСТРАНСМАШ Трейд» (ООО «РТМТ») – компания, специализирующаяся на проектировании, изготовлении и поставках запорной, регулирующей, обратной и предохранительной промышленной трубопроводной арматуры. Завод образован в 2003 году, в 2005 создано обособленное подразделение «Курган», с 2011 года налажено собственное производство трубопроводной арматуры. В 2014 году «РТМТ» расширил номенклатуру и объемы производства арматуры, а производимое оборудование было включено в Реестр ПАО «Газпром».В настоящее время в номенклатуру компании входит стальная трубопроводная арматура (задвижки стальные клиновые, клапаны запорные, клапаны запорные игольчатые, клапаны обратные затворы, обратные шаровые краны, шиберные задвижки) и устьевое оборудование (задвижки шиберные устьевые, подвесной адаптер, клинья обсадной трубы, дроссели нерегулируемые, дроссели регулируемые, буфер, колонные головки, устьевое оборудование для двойных НКТ, лубрикаторы, обсадные трубы с резьбой, головки НКТ, обратные клапаны и пробки).



По материалам пресс-службы ООО «РТМТ»