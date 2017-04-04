НПП «ТЭК» презентовал арктическое исполнение электропривода

31 марта в рамках IV международного форума «Арктика – территория диалога» в зале учёного совета Северного (Арктического) федерального университета (г. Архангельск) прошел круглый стол по представлению инновационных продуктов и технологий в интересах развития Арктики. В рамках мероприятия были представлены технологии оценки биоресурсов и прогнозирования экологической обстановки и климатических изменений, результаты и перспективы исследования восточно-арктического шельфа России и масштабные проекты исследования Арктики совместно с ведущими мировыми вузами.



Одним из регионов, который представил свои продукты, стала Томская область. В частности, НПП «Томская электронная компания» презентовала новый электропривод РэмТЭК арктического исполнения. В настоящее время компания представляет приводы РэмТЭК трех разновидностей:



1) Взрывозащищенные многооборотные электроприводы серии РэмТЭК-01 с электронным регулированием момента, скорости, положения предназначены для управления трубопроводной арматурой Ду от 100 до 1200 мм во взрывоопасных зонах классов 1 и 2 по ГОСТ Р 51330.9-99, в жестких условиях эксплуатации с расширенным температурным диапазоном окружающей среды (от минус 60 до + 50 °С). Применение: запорная и запорно-регулирующая арматура (клиновая, шиберная и т.д.), в том числе для систем противоаварийной защиты (ПАЗ).



2) Взрывозащищенные многооборотные, поворотные, линейные электроприводы серии РэмТЭК-02 предназначены для управления трубопроводной арматурой Ду от 25 до 200 мм во взрывоопасных зонах классов 1 и 2 по ГОСТ Р 51330.9-99, в жестких условиях эксплуатации с расширенным температурным диапазоном окружающей среды (от минус 60 до плюс 50°С). Применение: поворотные дисковые затворы, шаровые краны, клапаны для регулирования технологического параметра (давление, расход), запорная арматура (клиновая, шиберная и т.д.), в том числе для систем противоаварийной защиты (ПАЗ). Электропривод выпускается в четырех модификациях по способу управления электродвигателем "V", "S", "M" и "R".



3) Взрывозащищенные многооборотные электроприводы серии РэмТЭК-03 с электронным ограничением момента и положения предназначены для управления трубопроводной арматурой Ду от 100 до 1200 мм во взрывоопасных зонах классов 1 и 2 по ГОСТ Р 51330.9-99, в жестких условиях эксплуатации с расширенным температурным диапазоном окружающей среды (от минус 60 до плюс 50°С). Применение: запорно-регулирующая, запорная арматура (клиновая, шиберная и т.д.), в том числе для систем противоаварийной защиты (ПАЗ). Электропривод РэмТЭК-03 выпускается в трех основных модификациях по способу управления и питания: на базе блока управления БУР (тип S), на базе блока управления БУР (тип M), на базе блока БУР (тип R).



Также в рамках круглого стола будет подписано соглашение между Томской и Архангельской областями о сотрудничестве в сфере науки, инноваций и технологий.



НПП «Томская электронная компания» – современное инжиниринговое и производственное предприятие, предлагающее решения и продукцию по следующим бизнес-направлениям: комплексные системы измерений и учета, блочное оборудование; проектирование объектов нефтегазовой и металлургической отраслей; комплексная автоматизация нефтегазовых и нефтехимических производств; роботизированные комплексы и технологические линии; технологические линии дозирования и подачи материалов; электроэнергетические комплексы;



системы диспетчеризации и учета производства; услуги в области информационных технологий. Компания является членом «Союза производителей нефтегазового оборудования», «Научно-промышленной ассоциации арматуростроителей», Международного Союза «Металлургмаш», Ассоциации «Новые технологии газовой отрасли».



По материалам пресс-службы НПП «ТЭК»