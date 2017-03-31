РГК «Палюр» представила новые дисковые затворы производства Crane ChemPharma & Energy

В марте 2017 года компания Crane ChemPharma & Energy представила дисковый затвор марки Crane FKX 9000. Crane FKX 9000, разработанный для использования в сложных технологических узлах, спроектирован с учетом самых строгих стандартов отрасли. Он позволяет обеспечить исключительное качество управления потоком, уменьшить перепады давления, а также свести к минимуму возможные утечки.



Обладая оптимизированным углом посадки, уплотнением "металл-металл", инновационным уплотнением штока и улучшенной конструкцией вала, затвор Crane FKX 9000 имеет многочисленные преимущества в части безопасности и производительности, а также, что немаловажно – цены. Важное изменение конструкции – увеличение диаметра условного прохода. Первоначально доступный в размерах от 3 до 24 дюймов, кран FKX 9000 теперь будет доступен в размере до 48 дюймов.



Как отмечает производитель, компания Crane стремится служить надежным деловым партнером для своих клиентов, предлагая решения для широкого спектра приложений регуляции потока, и затвор Crane FKX 9000 является достойным свидетельством этой миссии.



В дополнение к этому новому продукту Crane ChemPharma & Energy также представит несколько других своих продуктов, включая клапаны Pacific Pressure Seal, Duo-Chek и Noz-Chek – о них мы расскажем в следующий раз.



Фирма CRANE ChemPharma & Energy ведет свою деятельность с 1855 года. Она специализируется на изготовлении высокотехнологичной промышленной продукции для предприятий нефтяной, электронной, транспортной, химической и других отраслей. Компания входит в бизнес-подразделение Fluid Handling компании CRANE Co. Это подразделение имеет 14 производственных предприятий и около 1700 сотрудников по всему миру, чистый объем продаж CRANE Energy Flow Solutions® в 2009 году составил около 330 млн. долларов США. Производственное оборудование CRANE ChemPharma & Energy изготавливается на 5 континентах.



По материалам пресс-службы РГК «Палюр»