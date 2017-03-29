KSB представил новинки для систем ОВК

С 14 по 18 марта 2017 года во Франкфурте-на-Майне (Германия) прошла выставка ISH, на которой компания KSB познакомила своих посетителей с новинками насосного оборудования и трубопроводной арматуры для инженерных систем зданий и сооружений.



Так, в рамках расширения производственной программы циркуляционных насосов с мокрым ротором серии Calio компания представила новый насос Calio SI в четырех вариантах исполнения. Как и другие модели этой серии Calio SI найдет свое применение в системах отопления, кондиционирования воздуха, а также в солнечных энергетических установках, где благодаря данным агрегатам максимально облегчается автоматическая работа и управление. Calio SI - идеальный и компактный агрегат для модульных систем (OEM). С помощью двух кнопок пользователь выбирает один из трех режимов управления: ручной, двойной или Eco. Новые насосные агрегаты оснащены высокоэффективными двигателями с мокрым ротором. Двигатель со встроенной электроникой полностью защищен от перегрева, имеет автоматическую систему деблокировки ротора и функцию плавного пуска. 6-полюсная конструкция обеспечивает малошумную работу и минимальный крутящий момент. Керамические подшипники не требуют технического обслуживания, при эксплуатации насоса при температурах перекачиваемой среды до 110 °C гарантируют длительный срок службы. Насос имеет очень компактные размеры (130 и 180 мм) и оснащается одним из 15 типоразмеров электродвигателя мощностью от 25 до 62 Вт.



В рамках расширения серии насосов Etaline с патрубками в линию, широко применяемых в инженерных системах зданий и сооружений, концерн KSB представил новейший in-line насос - Etaline L горизонтального или вертикального монтажа. Насос Etaline L был специально разработан для эксплуатации в системах ОВК, установках хозяйственного водоснабжения, промышленных системах циркуляции, технике плавательных бассейнов. Насосы Etaline L оснащаются трехфазными или однофазными электродвигателями мощностью от 0,1 до 3 кВт, доступны в 12 типоразмерах, работают в диапазоне подач до 95 м³/ч и напоров до 21 м. Корпусные детали и уплотнения рассчитаны на давление до 10 бар, допускаемые температуры перекачиваемой жидкости до 120 °С в стандартном исполнении. Возможны различные варианты материального исполнения — серый чугун, бронза или полисульфон. По выбору заказчика насос может комплектоваться системой частотного регулирования PumpDrive.



На выставке ISH во Франкфурте компания KSB также представила новую версию частотного преобразователя PumpDrive Eco на 230 В, который монтируется непосредственно на электродвигателе мощностью от 0,12 до 1,1 кВт. PumpDrive Eco обеспечивает бессенсорное регулирование давления и предварительно настроен для работы с насосами серии Etaline L. На заводе-изготовителе устанавливаются все ключевые параметры насоса и двигателя. Это сокращает время, требуемое для ввода в эксплуатацию насосного агрегата. Наряду с беспроводными модулями Bluetooth, которые устанавливаются по выбору заказчика, теперь доступен внешний блок сопряжения по Bluetooth. Он подключается к сервисному интерфейсу PumpDrive Eco. Такая компоновка улучшает удобство использования, обеспечивая обмен данными даже с системами, которые не имеют собственного BT интерфейса. Бесплатное мобильное приложение myPumpDrive позволяет пользователям настраивать параметры устройства с помощью смартфона. Приложение доступно для операционных систем Apple iOS или Android, оно обеспечивает удобство управления насосом и ускоряет ввод в эксплуатацию. Оно также предоставляет возможность управления записями данных. С помощью функции «Мастер ввода в эксплуатацию» настраиваются основные параметры, такие как контроль давления на выходе или контроль дифференциального давления.



Через мобильное приложение пользователи также имеют доступ к управлению частотным преобразователем, таким образом, могут оптимизировать работу насоса в соответствии с их индивидуальными требованиями. Поскольку система PumpDrive Eco осуществляет векторный контроль с возможностью выбора способа управления двигателем, она может применяться как с асинхронными, так и синхронными двигателями.



Еще одна новинка KSB, впервые представленная на выставочном стенде компании, - новая полностью автоматическая установка повышения давления Delta Compact, подробнее о которой вы можете узнать на сайте компании.



Концерн KSB специализируется на изготовлении насосов, арматуры и комплексных систем в области инженерного обеспечения зданий, промышленности, водного хозяйства, в энергетике и горно-шахтном хозяйстве. Во всех сегментах концерн предлагает обширное сервисное обслуживание и производит комплексные гидравлические системы для транспортировки практически любых сред и отвода стоков.



По материалам журнала «С.О.К»