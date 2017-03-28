ООО «Пульсатор» займется модернизацией производства ТПА

Правительство Курганской области на заседании 27 марта утвердило первый специальный инвестиционный контракт, заключаемый между Правительством и ООО «Пульсатор». По условиям контракта инвестор в установленные сроки (в данном случае это 10 лет) обязуется своими силами создать либо модернизировать производство промышленной продукции на территории Курганской области. Правительство области со своей стороны утвердило налоговые меры поддержки для участников специального инвестиционного контракта, а именно: обнуление ставки налога на имущество и транспортного налога, снижение налога на прибыль до 13,5%.



Как отмечают СМИ, «Пульсатор» в свою очередь обязуется осуществить модернизацию промышленного производства в рамках инвестиционного проекта «Курганский литейный центр арматуростроения кластера – Курганский территориально-отраслевой комплекс «Новые технологии арматуростроения». Сумма вложений составит около 100 млн. рублей? 50 из которых поступят в виде льготного займа из Минпромторга РФ. Планируется создать не менее 100 рабочих мест.



Данная программа предусматривает обеспечение зауральских производителей трубопроводной арматуры, входящих в Курганский кластер «Новые технологии арматуростроения», в высокотехнологичных литых заготовках, используемых ими при производстве продукции для нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей и атомноэнергетической промышленности. В настоящее время они закупаются у китайских производителей (доля импорта – 84 %). При реализации проекта доля импорта снизится в 20 раз.



Как сообщалось ранее, производство будет налажено из интеллектуально насыщенных сплавов с применением современного высокотехнологичного оборудования. Завод будет осуществлять выпуск чугунных и стальных литых заготовок, вакуумных пластинчато-роторных насосов. При разработке проекта использованы эколого-ориентированные решения.



ООО «Пульсатор» был запущен летом 2016 года на площадях завода ОАО «Кургансельмаш». Идея выделить литейное производство, а также производство насосов в новое предприятие появилась год назад. Сейчас ООО «Пульсатор» производит вакуумные насосы, применяемые в молочном животноводстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, а также литые заготовки для арматуростроения, которые закупают курганские заводы и предприятия из других регионов. Весной 2016 предприятие выиграло конкурс на получение гранта фонда Бортника, а летом защитило проект в Фонде развития промышленности, где получило денежный займ в



сумме 50 млн рублей на 5 лет под 5 % годовых. Завод планирует производить 3 тысячи тонн арматурного литья и 5-6 тысяч насосов в год. В будущем на «Пульсаторе» будет создано 100 высокопроизводительных рабочих мест. Кроме того, на территории прессового цеха «Кургансельмаша» со временем появится индустриальный парк. Сейчас готовятся документы для аккредитации в Минпромторге.



По материалам портала KurganObl

