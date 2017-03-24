В Омске дали старт производству гнутых труб с 3D-эффектом

Вчера, 23 марта 2017 года, на научно-производственном предприятии «Специальные технологии» ввели в эксплуатацию уникальное для отечественной промышленности оборудование по производству гнутых отводов из стальных труб.



Гибочная машина немецкого производства позволяет изготавливать отводы диаметром от 57 до 530 мм как в одной плоскости, так и в нескольких — с 3D-эффектом из углеродистых марок, нержавеющих и легированных сталей с повышенной коррозионной стойкостью. Такая продукция пользуется спросом во всех отраслях промышленности. К этой машине применен первый встроенный деовализатор, который держит трубу в горизонтальном положении, что позволяет сохранить внутреннюю овальность трубы.



В запуске нового оборудования участвовал и губернатор Омской области. Он отметил: «Это, действительно, новейшие, современные технологии, которые сегодня необходимо использовать при прокладке трубопровода любого диаметра любого назначения. Таких гибочных машин, мастера мне сегодня рассказали, всего две в мире. Одна сегодня стоит здесь, в Омске».



Завод ООО «Специальные технологии» был основан 28 июля 1995 года и осуществляет профессиональную деятельность в области изготовления и поставки соединительных деталей трубопроводов для нефтяной, газовой, химической, нефтехимической промышленности. Так, завод производит и продает: тройники штампованные и штампосварные; переходы концентрические и эксцентрические; отводы гнутые; заглушки эллиптические и фланцевые; фланцы плоские и приварные встык (юбочные); нестандартные изделия по чертежам заказчика. Предприятие «Специальные технологии» на сегодня выполняет заказы крупных нефтяных корпораций, причем больше половины всех его поставок приходится на «Газпром». За Уралом это единственное предприятие полного производственного цикла, специализирующееся на выпуске соединительных деталей трубопроводов.



По материалам портала KVNEWS