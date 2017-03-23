КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ФОТО С ЖУРНАЛОМ ТПА





* Найдите стенд ТПА (позднее мы обновим информацию о его местоположении) и возьмите со стойки ЛЮБОЙ номер журнала;



* Сделайте ИНТЕРЕСНУЮ И КРАСИВУЮ фотографию с журналом; * Подпишите фотографию и ПРИШЛИТЕ ее на почту an_popova@inbox.ru или ВЫЛОЖИТЕ на Facebook/ВКонтакте с хэштегом #valverustpa (убедитесь, что фото выложено в открытом доступе и доступно не только друзьям);



* Дождитесь ОКОНЧАНИЯ конкурса и узнайте его РЕЗУЛЬТАТЫ на нашем сайте!



Итоги конкурса мы подведем сразу после окончания выставки – 24 апреля 2017 года. Наша редакция обязательно посмотрит все фотографии и выберет самую яркую и необычную! Фото победителя будет опубликовано в ТПА №3 (90) 2017, на сайте и в группе на Facebook. Также автор получит специальный приз от нашей редакции. Какой? Участвуй, борись за победу и узнаешь!



* Приходите на ВЫСТАВКУ «НЕФТЕГАЗ-2017» , которая состоится в ЦВК «Экспоцентр» 17-20 апреля 2017 года;* Найдите стенд ТПА (позднее мы обновим информацию о его местоположении) и возьмите со стойки ЛЮБОЙ номер журнала;* Сделайте ИНТЕРЕСНУЮ И КРАСИВУЮ фотографию с журналом; * Подпишите фотографию и ПРИШЛИТЕ ее на почту an_popova@inbox.ru или ВЫЛОЖИТЕ на Facebook/ВКонтакте с хэштегом #valverustpa (убедитесь, что фото выложено в открытом доступе и доступно не только друзьям);* Дождитесь ОКОНЧАНИЯ конкурса и узнайте его РЕЗУЛЬТАТЫ на нашем сайте!

Напоминаем вам также о другом конкурсе:





Журнал ТПА ищет российского производителя, который действительно имеет возможность или уже печатает модели различных типоразмеров арматуры (не сантехнической) на 3D-принтере? У руководства таких компаний есть реальный шанс выиграть приз от главного редактора журнала ТПА Дмитрия Грака – оригинальный КАЛЬВАДОС, изготовленный на одном крупном арматурном заводе. Награждение счастливого арматуростроителя (при условии его «поимки») состоится 18 апреля 2017 года, на выставке «Нефтегаз-2017».



С уважением, редакция ТПА



Тел.: (812) 932-08-97