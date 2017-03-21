Чистая прибыль «Корвета» составила 15 млн рублей

АО «Акционерная компания «Корвет» в 2016 году сократило чистую прибыль по РСБУ в 7,2 раза по сравнению с показателем 2015 года – до 15 млн руб. Об этом говорится в отчете компании. В результате выручка уменьшилась на 8,1% – до 3,9 млрд руб.



Как поясняют СМИ, причины изменения финансовых показателей в материалах не поясняются. Дебиторская задолженность предприятия сократилась с 1,24 до 1,22 млрд руб. на 31 декабря 2016 года, кредиторская – с 499,1 до 344,3 млн руб. Напомним, в первой половине 2016 года «Корвет» в квартальном отчете также сообщал о падении объемов продаж, что связывалось в первую очередь с усугублением экономического кризиса, снижением цен на нефть и усилением конкуренции со стороны российских и иностранных производителей нефтегазового оборудования и трубопроводной арматуры.



АК «Корвет» специализируется на производстве оборудования для обустройства нефтяных и газовых скважин, а также трубопроводной арматуры, входит в число крупнейших предприятий Курганской области. Согласно списку аффилированных лиц на 31 декабря 2016 года, основными акционерами АК «Корвет» являются физические лица, в том числе генеральный директор Анатолий Чернов (28,75% уставного капитала), член совета директоров Павел Чернов (16,59%), а также Людмила Чернова (27,43%). Предприятие уже более 40 лет производит задвижки, клапаны и блочно-комплектные устройства. Основные группы оборудования: арматура фонтанная, арматура трубопроводная, манифольды, ёмкости, арматура энергетическая. Качество изделий гарантируется интегрированной системой менеджмента ISO, соответствие российским и международным стандартам подтверждается действующими сертификатами.



По материалам «Ъ-Online»