В результате конверсии ЛМЗ им. Либкнехта начнет выпуск запорной арматуры

«КоммерсантЪ» сообщает, что промышленность Петербурга начинает на собственном опыте ощущать сокращение гособоронзаказа, обещанное Дмитрием Рогозиным еще год назад. Так, на заседании совета правительства Петербурга по конверсии оборонных предприятий стало известно, что «Универсалмаш», входящий в группу Кировского завода, с 2019 года не получит прибыли по гособоронзаказу. Заводы представляют городскому правительству проекты по переходу на гражданскую продукцию: для их реализации потребуются льготные кредиты федерального и городского фондов развития промышленности и гарантированный рынок сбыта.



В частности, на Совете обсуждался проект «Ленинградского механического завода имен Карла Либкнехта» под названием «Технологи Невы». Сейчас основная продукция предприятия — танковые снаряды, но оно выпускает и гражданскую продукцию — гидроцилиндры для строительной и дорожной техники. В планах генерального директора завода Эдуарда Потемкина – выпуск запорной арматуры для нужд жилищно-коммунального хозяйства. Для реализации проекта предприятию нужна гарантия сбыта. Такую гарантию может дать Смольный, под чьим контролем находятся предприятия ЖКХ. Председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук отметил, что технические параметры будущей продукции будут проведены через научно-технический совет, после чего их включат в каталог импортозамещения. «Могу сказать, что данным каталогом, кроме энергетиков, пользуются и проектные организации, которые при проектировании могут закладывать эту арматуру. Тем более если это будет не типовая арматура, а замещение импортных позиций», — подчеркнул председатель правительственного комитета.



Проект создания производства запорной арматуры для ЖКХ, нефтехимической и газовой отраслей рассчитан на период с 2017 до 2034 года. Общий объем инвестиций составит 761,6 млн рублей. Из этой суммы 120 млн рублей собственных средств, а 641,5 млн рублей составят привлеченные: 300 млн рублей — из федерального фонда развития промышленности, оставшиеся 641,5 млн рублей предоставит головное АО «НПК «Техмаш», входящее в Ростех. Период окупаемости без учета инфляции составит 8,3 года. В рамках программы импортозамещения планируется выпускать запорную арматуру двух видов. Начало реализации проекта запланировано на второй квартал будущего года.



В свою очередь АО «Завод «Универсалмаш» уже с 2019 года останется без прибыли по госконтракту Минобороны – об этом рассказал генеральный директор предприятия Сергей Серебряков в ходе заседания правительственного совета по конверсии организаций ОПК. Господин Серебряков представлял проект по переводу предприятия на производство гражданской продукции — промышленных машин на базе трактора «Кировец». «Универсалмаш» рассчитывает перейти на выпуск гражданских машин промышленного назначения в течение трех лет. Машины будут ориентированы на потребителей в горнодобывающей, нефтегазовой и строительной отраслях. Первый этап обойдется «Универсалмашу» в 500 млн рублей, весь проект оценивается в 800 млн рублей, рассказали в пресс-службе предприятия. Кировский завод собирается привлекать средства в федеральном и региональном фондах развития промышленности, использовать собственные средства.



Акционерное общество «Ленинградский механический завод имени Карла Либкнехта», начиная с момента образования 15 октября 1911 года, имело наименование «Русское общество для изготовления снарядов и военных припасов «Парвиайнен» и далее ряд других наименований, в которых присутствовало «механический завод имени Карла Либкнехта». В различные периоды своей истории завод входил в Министерство машиностроения СССР (1 главк), с 1992 г. в



Министерство промышленности Российской Федерации (Департамент боеприпасов и спецхимии), в Комитет по оборонным отраслям промышленности России, в Министерство оборонных отраслей промышленности России, с 1997 г. в Министерство экономики Российской Федерации, с 2000 г. в Российское агентство по боеприпасам, с 2003 г. в Управление промышленности боеприпасов и спецхимии Российского агентства по промышленности Министерства промышленности и энергетики. С августа 2008 года по настоящее время предприятие находилось в ведомственном подчинении Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Департамент промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии) и, кроме продукции военного назначения, выпускает двигатели карбюраторные Д-300, электроагрегаты «Свет» на базе Д-300, бензомоторные пилы, алюминиевую посуду, автоинструмент, хозяйственный инструмент, автозапчасти (полуоси, шаровые пальцы), станки собственной конструкции, а также комплекты деревообрабатывающих станков для леспромхозов по чертежам Архангельского НИИ (УФ-16, ФБС-16, СБ 8М, СБ 15Т-1). Несколько десятилетий завод являлся единственным поставщиком чугунных отливок заднего моста и коробки передач для Южного машиностроительного завода (г. Днепропетровск), выпускающего до 25 тысяч колесных тракторов ЮМЗ-6Л в год (модификация трактора МТЗ).



По материалам «Ъ» и пресс-службы ЛМЗ