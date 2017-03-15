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«СеверМаш» получит 155 млн от ФРП Минпромторга России

15 марта, 2017 20
Фонд развития промышленности выделит рыбинскому холдингу «СеверМаш» заём на создание высокотехнологичной трубопроводной арматуры. Средства будут направлены на создание высокотехнологичного производства импортзамещающей трубопроводной арматуры с новыми композитными металлфторопластовыми покрытиями для нефтегазовой, химической, пищевой и фармацевтической отраслей промышленности.

Стоимость проекта в целом составляет 310 млн рублей, из которых 155 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

Напомним, свою история производства трубопроводной арматуры «СеверМаш» начал в 1999 году с небольшого цеха и нескольких станков для производства оснастки. Более чем за 15 лет «СеверМаш» добился значительного расширения номенклатуры выпускаемой продукции собственной разработки под своей торговой маркой и увеличения объёмов поставок. В результате в настоящее время холдинг «СеверМаш» является одним из ведущих производителей трубопроводной арматуры в России, выпускающим до 50 тыс. изделий в год. Компания реализует все этапы жизненного цикла выпускаемой продукции – от проектирования и маркетингового исследования до серийного производства. На сегодняшний день в номенклатуре продукции, выпускаемой «СеверМаш»:

- сильфонные и сальниковые клапаны, шаровые краны, дисковые затворы для установки на трубопроводах предприятий Атомной энергетики (АЭС);

- шаровые краны DN10 - 200, PN до 16,0 МПа для установки на трубопроводах атомных станций (АЭС) и других предприятий и производств атомной отрасли;

- сильфонные (аналог 14нж17ст, 14с17ст) и сальниковые (аналог 15нж54бк, 15с54бк, 15с54ст) клапаны для установки на технологических линиях газовой, нефтяной, нефтехимической и других отраслях промышленности;

- шаровые краны DN 10 - 1400, PN до 32,0 МПа для установки на трубопроводах газовой, нефтяной, химической промышленностей, а также шаровые краны для транспортирования морской воды, жидкого и газообразного хлора и продуктов на его основе; - дисковые затворы и задвижки для предприятий ЖКХ, водоканалов и коммунальных сетей;

- детали запорной арматуры и оборудования по чертежам заказчика.

По материалам порталов и пресс-службы «СеверМаш»
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