«СеверМаш» получит 155 млн от ФРП Минпромторга России

Фонд развития промышленности выделит рыбинскому холдингу «СеверМаш» заём на создание высокотехнологичной трубопроводной арматуры. Средства будут направлены на создание высокотехнологичного производства импортзамещающей трубопроводной арматуры с новыми композитными металлфторопластовыми покрытиями для нефтегазовой, химической, пищевой и фармацевтической отраслей промышленности.



Стоимость проекта в целом составляет 310 млн рублей, из которых 155 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.



Напомним, свою история производства трубопроводной арматуры «СеверМаш» начал в 1999 году с небольшого цеха и нескольких станков для производства оснастки. Более чем за 15 лет «СеверМаш» добился значительного расширения номенклатуры выпускаемой продукции собственной разработки под своей торговой маркой и увеличения объёмов поставок. В результате в настоящее время холдинг «СеверМаш» является одним из ведущих производителей трубопроводной арматуры в России, выпускающим до 50 тыс. изделий в год. Компания реализует все этапы жизненного цикла выпускаемой продукции – от проектирования и маркетингового исследования до серийного производства. На сегодняшний день в номенклатуре продукции, выпускаемой «СеверМаш»:



- сильфонные и сальниковые клапаны, шаровые краны, дисковые затворы для установки на трубопроводах предприятий Атомной энергетики (АЭС);



- шаровые краны DN10 - 200, PN до 16,0 МПа для установки на трубопроводах атомных станций (АЭС) и других предприятий и производств атомной отрасли;



- сильфонные (аналог 14нж17ст, 14с17ст) и сальниковые (аналог 15нж54бк, 15с54бк, 15с54ст) клапаны для установки на технологических линиях газовой, нефтяной, нефтехимической и других отраслях промышленности;



- шаровые краны DN 10 - 1400, PN до 32,0 МПа для установки на трубопроводах газовой, нефтяной, химической промышленностей, а также шаровые краны для транспортирования морской воды, жидкого и газообразного хлора и продуктов на его основе; - дисковые затворы и задвижки для предприятий ЖКХ, водоканалов и коммунальных сетей;



- детали запорной арматуры и оборудования по чертежам заказчика.



По материалам порталов и пресс-службы «СеверМаш»