НПФ «РАСКО» ПРОДЛИЛА СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПД-Р

Пресс-служба научно-производственной фирмы «РАСКО» сообщает, что свидетельство Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии «Об утверждении типа средства измерения» ПД-Р (преобразователя давления под брендом «РАСКО») продлено до 2021 г.



Напомним, преобразователи давления ПД-Р разработаны ООО «НПФ «РАСКО» и ОАО «Саранский приборостроительный завод» специально для работы на объектах ЖКХ с целью контроля параметров горячей, холодной воды и теплоносителя, в т.ч. в составе теплосчетчиков, а также для работы в составе насосных станций, укомплектованных частотными преобразователями.



Как сообщают в компании, стабильный рост продаж ПД-Р подтверждает востребованность рынка в данном приборе. С момента начала серийного производства в 2010 г. потребителям отгружено уже более 50 тыс. шт. преобразователей ПД-Р.



Научно-производственная фирма «РАСКО», основанная в 1994 году, занимается комплексным решением вопросов оснащения предприятий различных отраслей промышленности современным газовым оборудованием, приборами теплотехнического контроля и регулирующим оборудованием. Основными направлениями работ стали разработка, консультации, поставка, монтаж и сервисное обслуживание энерго- и ресурсосберегающего оборудования, средств контроля и регулирования для автоматизации технологических процессов, систем водо-, тепло- и газоснабжения, а также кондиционирования и хладоснабжения. С 2008 года НПФ «РАСКО» приступила к серийным поставкам приборов и оборудования под брендом «РАСКО». В настоящее время в линейку продукции под брендом «РАСКО» также входят дифманометры, кнопочные краны, преобразователи давления, реле давления, индикаторы разности давлений и т.д.



По материалам пресс-службы НПФ «РАСКО»

